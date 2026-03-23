Источник сообщил дату, когда состоится перенесенный матч Зари и Шахтера

Матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер», состоится 22 апреля. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Изначально команды планировали сыграть 21 марта, однако игру перенесли по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва с целью лучшей подготовки к плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Перенос матча поддержал и донецкий клуб, который продолжает борьбу не только в чемпионате Украины, но и в Лиге конференций, где одолел польский «Лех» по сумме двух встреч (3:1, 1:2).

«Шахтер» набрал 47 баллов и по дополнительным показателям занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Арды Турана имеют одинаковое количество очков с черкасским ЛНЗ, но в активе «горняков» – матч в запасе.

«Заря» разместилась на восьмой позиции, набрав 28 очков. В последнем туре команда Виктора Скрипника сыграла вничью с «Колосом» из Ковалевки – 1:1.