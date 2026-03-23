ФОТО. 29 лет спустя. Корда повторил успех отца, обыграв первую ракетку

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 36) обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Для Себастьяна это была первая победа в карьере над лидером мирового рейтинга ATP.

Американец повторил успех отца – Петра Корды (бывшей второй ракетки мира и победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года).

29 лет назад, отец американского теннисиста сенсационно победил первую ракетку мира, американца Пита Сампраса в четвертом раунде US Open (1997 год).

Себастьян отпраздновал победу точно также как отец.