  ФОТО. 29 лет спустя. Корда повторил успех отца, обыграв первую ракетку
23 марта 2026, 01:05 | Обновлено 23 марта 2026, 01:13
75
0

ФОТО. 29 лет спустя. Корда повторил успех отца, обыграв первую ракетку

Американец одолел Карлоса Алькараса в третьем круге Мастерса в Майами

23 марта 2026, 01:05 | Обновлено 23 марта 2026, 01:13
75
0
ФОТО. 29 лет спустя. Корда повторил успех отца, обыграв первую ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Корда

Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 36) обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Для Себастьяна это была первая победа в карьере над лидером мирового рейтинга ATP.

Американец повторил успех отца – Петра Корды (бывшей второй ракетки мира и победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года).

29 лет назад, отец американского теннисиста сенсационно победил первую ракетку мира, американца Пита Сампраса в четвертом раунде US Open (1997 год).

Себастьян отпраздновал победу точно также как отец.

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
