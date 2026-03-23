ФОТО. 29 лет спустя. Корда повторил успех отца, обыграв первую ракетку
Американец одолел Карлоса Алькараса в третьем круге Мастерса в Майами
Американский теннисист Себастьян Корда (ATP 36) обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса в матче 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.
Для Себастьяна это была первая победа в карьере над лидером мирового рейтинга ATP.
Американец повторил успех отца – Петра Корды (бывшей второй ракетки мира и победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года).
29 лет назад, отец американского теннисиста сенсационно победил первую ракетку мира, американца Пита Сампраса в четвертом раунде US Open (1997 год).
Себастьян отпраздновал победу точно также как отец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
