Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Лунин снова пропустил, а Винисиус – забил. В Мадриде очень жарко
Испания
22 марта 2026, 23:38 | Обновлено 22 марта 2026, 23:41
ВИДЕО. Лунин снова пропустил, а Винисиус – забил. В Мадриде очень жарко

«Реал» лидирует в дерби с «Атлетико» – 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

В Мадриде продолжается матч 29-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико». Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Хозяева в жарком матче ведут со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Науэль Молина на 66-й минуте восстановил равновесие для гостей (2:2). Снова вывел вперед хозяев на 72-й минуте Винисиус Жуниор – 3:2.

После 28 туров «Реал» имеет 66 очков и занимает второе место в таблице, а «Атлетико» с 57 очками расположился на четвертой строчке.

В стартовом составе хозяев играет украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит первый матч в чемпионате.

ГОЛ! Молина, 66 мин, 2:2!

ГОЛ! Винисиус, 72 мин, 3:2!

Дмитрий Олийченко Sport.ua
