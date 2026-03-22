ВИДЕО. Лунин снова пропустил, а Винисиус – забил. В Мадриде очень жарко
«Реал» лидирует в дерби с «Атлетико» – 3:2
В Мадриде продолжается матч 29-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико». Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Хозяева в жарком матче ведут со счетом 3:2.
Науэль Молина на 66-й минуте восстановил равновесие для гостей (2:2). Снова вывел вперед хозяев на 72-й минуте Винисиус Жуниор – 3:2.
После 28 туров «Реал» имеет 66 очков и занимает второе место в таблице, а «Атлетико» с 57 очками расположился на четвертой строчке.
В стартовом составе хозяев играет украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит первый матч в чемпионате.
ГОЛ! Молина, 66 мин, 2:2!
ГОЛ! Винисиус, 72 мин, 3:2!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
