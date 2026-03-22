  Есть интрига в Серии А. Фиорентина отобрала победу у Интера
Чемпионат Италии
Фиорентина
22.03.2026 21:45 – FT 1 : 1
Интер Милан
Италия
22 марта 2026, 23:45 | Обновлено 22 марта 2026, 23:46
Есть интрига в Серии А. Фиорентина отобрала победу у Интера

«Фиорентина» пропустила уже на первой минуте, но дала бой «Интеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шер Ндур

В 30-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Интер».

Уже на 40-й секунде матча Николо Барелла подобрал мяч в штрафной и навесил в сторону ворот, а Франческо Пио Эспозито головой переправил мяч в левый угол ворот – 0:1. Автор гола сразу имел еще один момент, пробивая затылком почти в упор, и голкипер выручил. Вскоре неугомонный Эспозито атаковал с правого края штрафной и не попал в дальний угол ворот.

А вот концовка первого тайма осталась за «фиалками» - Мойзе Кин едва-едва в падении не замкнул прострел Марко Брешианини. Также атаковал Николо Фаджоли, мяч от головы защитника оказался у Кина, но форвард забивал уже из офсайда.

Флорентийцы заметно прибавили под конец игры. На 77-й минуте Альберт Гудмундссон с левого края штрафной стрельнул в дальний угол, голкипер выручил, но Шер Ндур внес мяч в сетку – 1:1.

С 29 очками «Фиорентина» идет на 16-м месте, а «Интер», оставшись без победы в третьем матче подряд, все равно лидирует с запасом в шесть пунктов от «Милана».

Серия А 2025/26. 30-й тур, 22 марта

«Фиорентина» – «Интер» – 1:1

Голы: Ндур, 77 – Эспозито, 1

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
