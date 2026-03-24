  Арбелоа составил список из 6 игроков, которые покинут Реал. Есть ли Лунин?
24 марта 2026, 02:32
Арбелоа составил список из 6 игроков, которые покинут Реал. Есть ли Лунин?

Арбелоа планирует перестройку

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа планирует масштабные изменения в команде в летнее трансферное окно.

Клуб рассматривает усиление ключевых позиций – центрального защитника, опорного полузащитника и правого защитника, а также привлечение молодых игроков из академии.

В список из шести игроков, которые должны покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, вошли Дани Карвахаль, Давид Алаба, Дани Себальос и Фран Гарсия. Также оценивается ситуация с Эдуардо Камавингой и Ферланом Менди.

В атаке ключевыми остаются Винисиус и Мбаппе, ожидается также возвращение Эндрика из «Лиона».

Альваро Арбелоа Дани Карвахаль Давид Алаба Фран Гарсия Дани Себальос Эдуардо Камавинга Ферлан Менди
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
