Арбелоа составил список из 6 игроков, которые покинут Реал. Есть ли Лунин?

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа планирует масштабные изменения в команде в летнее трансферное окно.

Клуб рассматривает усиление ключевых позиций – центрального защитника, опорного полузащитника и правого защитника, а также привлечение молодых игроков из академии.

В список из шести игроков, которые должны покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, вошли Дани Карвахаль, Давид Алаба, Дани Себальос и Фран Гарсия. Также оценивается ситуация с Эдуардо Камавингой и Ферланом Менди.

В атаке ключевыми остаются Винисиус и Мбаппе, ожидается также возвращение Эндрика из «Лиона».