Арбелоа отреагировал на матч Реала с Атлетико, где Лунин дважды пропустил

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу в мадридском дерби против «Атлетико», а также резонансное удаление Феде Вальверде.

«Я доволен победой, еще одна в активе – движемся дальше. Это был непростой матч. «Атлетико» – топ-команда, которая создала нам большие трудности. Помимо футбола, мне понравилась ментальность команды.

Красная карточка Вальверде? Это удаление трудно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошел объяснить эпизод. Думаю, когда он пересмотрит момент еще раз – изменит свое мнение. Я вижу это иначе. Арбитр сказал, что была чрезмерная сила, но, на мой взгляд, не было возможности травмировать соперника. Он пытался объяснить – и мне нравится такая открытость, даже если это ничего не меняет.

Игроки продемонстрировали характер и ментальную силу, достойные этого клуба. Все защищались вместе. Они заслужили эту победу.

Мы увидели еще один топ-матч от Винисиуса, еще одну демонстрацию смелости и характера. Он принес нам победу в сложный момент.

Почему Мбаппе был на скамейке запасных? Я всегда стараюсь выставить лучший состав. После почти месяца без игры нормально постепенно набирать форму. Это лучше и для него, и для команды».

Последние победы говорят о высоком уровне моей команды. Когда у тебя лучшие игроки мира, все становится проще», — сказал Арбелоа.