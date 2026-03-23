Арбелоа отреагировал на матч Реала с Атлетико, где Лунин дважды пропустил
«Бланкос» победили со счётом 3:2
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу в мадридском дерби против «Атлетико», а также резонансное удаление Феде Вальверде.
«Я доволен победой, еще одна в активе – движемся дальше. Это был непростой матч. «Атлетико» – топ-команда, которая создала нам большие трудности. Помимо футбола, мне понравилась ментальность команды.
Красная карточка Вальверде? Это удаление трудно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошел объяснить эпизод. Думаю, когда он пересмотрит момент еще раз – изменит свое мнение. Я вижу это иначе. Арбитр сказал, что была чрезмерная сила, но, на мой взгляд, не было возможности травмировать соперника. Он пытался объяснить – и мне нравится такая открытость, даже если это ничего не меняет.
Игроки продемонстрировали характер и ментальную силу, достойные этого клуба. Все защищались вместе. Они заслужили эту победу.
Мы увидели еще один топ-матч от Винисиуса, еще одну демонстрацию смелости и характера. Он принес нам победу в сложный момент.
Почему Мбаппе был на скамейке запасных? Я всегда стараюсь выставить лучший состав. После почти месяца без игры нормально постепенно набирать форму. Это лучше и для него, и для команды».
Последние победы говорят о высоком уровне моей команды. Когда у тебя лучшие игроки мира, все становится проще», — сказал Арбелоа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
