Арбелоа отреагировал на матч Реала с Атлетико, где Лунин дважды пропустил

«Бланкос» победили со счётом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу в мадридском дерби против «Атлетико», а также резонансное удаление Феде Вальверде.

«Я доволен победой, еще одна в активе – движемся дальше. Это был непростой матч. «Атлетико» – топ-команда, которая создала нам большие трудности. Помимо футбола, мне понравилась ментальность команды.

Красная карточка Вальверде? Это удаление трудно понять. Я благодарен арбитру за то, что он подошел объяснить эпизод. Думаю, когда он пересмотрит момент еще раз – изменит свое мнение. Я вижу это иначе. Арбитр сказал, что была чрезмерная сила, но, на мой взгляд, не было возможности травмировать соперника. Он пытался объяснить – и мне нравится такая открытость, даже если это ничего не меняет.

Игроки продемонстрировали характер и ментальную силу, достойные этого клуба. Все защищались вместе. Они заслужили эту победу.

Мы увидели еще один топ-матч от Винисиуса, еще одну демонстрацию смелости и характера. Он принес нам победу в сложный момент.

Почему Мбаппе был на скамейке запасных? Я всегда стараюсь выставить лучший состав. После почти месяца без игры нормально постепенно набирать форму. Это лучше и для него, и для команды».

Последние победы говорят о высоком уровне моей команды. Когда у тебя лучшие игроки мира, все становится проще», — сказал Арбелоа.

По теме:
Эпоха Гризманна в Мадриде завершена: нападающий нашел новый клуб
«Я уже четвертый раз это говорю»: Симеоне назвал причины поражения от Реала
ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти
Альваро Арбелоа Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Футбол | 23 марта 2026, 06:23 2
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате

Также претендуют на высокие места Полесье Житомир и Динамо Киев

Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23 марта 2026, 00:15 2
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами

Украинец помог команде набрать три очка

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22.03.2026, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Популярные новости
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
О'Салливан в сложнейшем матче обыграл китайца и вышел в финал World Open
О'Салливан в сложнейшем матче обыграл китайца и вышел в финал World Open
21.03.2026, 11:23
Снукер
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
21.03.2026, 09:57 18
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
22.03.2026, 22:58 1
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
