22 марта 2026, 22:41 | Обновлено 22 марта 2026, 23:26
ВИДЕО. Провал в обороне Реала. Лунин пропустил гол от Атлетико

На 33-й минуте отличился Лукман

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В Мадриде продолжается матч 29-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Атлетико». Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 33-й минуте единственный гол в матче забил нападающий гостей Адемола Лукман, выведя «Атлетико» вперед – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев играет украинский вратарь Андрей Лунин, который проводит первый матч в чемпионате.

После 28 туров «Реал» имеет 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице, тогда как «Атлетико» с 57 очками идет четвертым.

ВИДЕО. Провал в обороне «Реала». Лунин пропустил от «Атлетико»

