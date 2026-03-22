  4. Арсенал проиграл 4 последних финальных матча Кубка английской лиги
22 марта 2026, 22:22 |
Арсенал проиграл 4 последних финальных матча Кубка английской лиги

Вспомним все финалы турнира с участием «канониров»

Лондонский Арсенал проиграл все свои последние 4 финальных матча Кубка английской лиги, в которых участвовал.

В этот раз «канониры» уступили Манчестер Сити со счетом 0:2.

В общей сложности Арсенал 9 раз играл в финале этого турнира и 7 матчей из них были проиграны.

Матчи Арсенала в финалах Кубка английской лиги

  • 1968: Лидс Юнайтед – Арсенал – 1:0
  • 1969: Свиндон Таун – Арсенал – 3:1
  • 1987: Арсенал – Ливерпуль – 2:1
  • 1988: Лутон Таун – Арсенал – 3:2
  • 1993: Арсенал – Шеффилд Венсдей – 2:1
  • 2007: Челси – Арсенал – 2:1
  • 2011: Бирмингем Сити – Арсенал – 2:1
  • 2018: Манчестер Сити – Арсенал – 3:0
  • 2026: Манчестер Сити – Арсенал – 2:0
