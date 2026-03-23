23 марта 2026, 08:22 |
Реал хочет продать Лунина в европейских топ-клуб за огромные деньги

Украинец перейдет в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готов рассмотреть возможность продажи украинского вратаря Андрея Лунина уже этим летом. Главным претендентом на игрока является миланский «Интер», который активно следит за его ситуацией.

Итальянский клуб ищет надежного голкипера и видит в Лунине перспективный вариант с опытом выступлений на высоком уровне. В то же время в списке «нерадзурри» есть и другие кандидаты.

В «Реале» довольны выступлениями украинца, однако его роль в команде зависит от Тибо Куртуа. Именно поэтому мадридцы готовы выслушать предложения – сумма около 30 миллионов евро может стать решающей. Отмечается, что миланцы готовы выложить эти деньги за украинца.

Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Интер Милан
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
