Италия
12 марта 2026, 18:19 | Обновлено 12 марта 2026, 18:20
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину

Лидер Серии А интересуется вратарем Реала

Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В миланском «Интере» определились с приоритетами по подписанию летом нового вратаря, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По завершении текущего сезона у «первого номера» «нерадзурри» Яна Зоммера истечет срок контракта с итальянским грандом. Продлевать его в клубе не планируют.

Заменить Зоммера в «Интере» хотят голкипером лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Он стал приоритетным кандидатом для миланского клуба на роль нового основного вратаря.

Альтернативой Викарио «нерадзурри» определили украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Отмечается, что трансфер последнего вписывается в бюджет миланского клуба.

Сообщалось, что «Реал» уже установил цену на Лунина.

Андрей Лунин Реал Мадрид Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Миколай Гуцуляк
Хочеться, аби хлопчинка грав, допоки хлопчинка
