Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину

В миланском «Интере» определились с приоритетами по подписанию летом нового вратаря, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По завершении текущего сезона у «первого номера» «нерадзурри» Яна Зоммера истечет срок контракта с итальянским грандом. Продлевать его в клубе не планируют.

Заменить Зоммера в «Интере» хотят голкипером лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Он стал приоритетным кандидатом для миланского клуба на роль нового основного вратаря.

Альтернативой Викарио «нерадзурри» определили украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Отмечается, что трансфер последнего вписывается в бюджет миланского клуба.

Сообщалось, что «Реал» уже установил цену на Лунина.