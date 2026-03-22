  Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков английской лиги
22 марта 2026, 20:56 | Обновлено 22 марта 2026, 20:57
Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков английской лиги

Испанец стал самым успешным тренером в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер Манчестер Сити стал рекордсменом Кубка английской лиги по количеству выигранных трофеев.

В финальном матче сезона 2025/26 «горожане» победили Арсенал со счетом 2:0.

Победа стала 5-й для Гвардиолы в этом турнире.

Ни один другой специалист не имел в своем активе такого количества побед в Кубке английской лиги.

Тренеры с самым большим количеством побед в Кубке английской лиги

  • 5 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 4 – Брайан Клаф (Англия)
  • 4 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 4 – Жозе Моуриньо (Португалия)
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
T-800
ЛЧ - нет (Анчи)
ЛаЛига - нет (Муньос)
АПЛ - нет (САФ)
Суперкубок УЕФА - нет (Анчи), но был когда-то
Кубок Англии? -
Кубок Лиги - ...ну, хоть где-то))
