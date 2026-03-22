Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков английской лиги
Испанец стал самым успешным тренером в истории турнира
Испанский тренер Манчестер Сити стал рекордсменом Кубка английской лиги по количеству выигранных трофеев.
В финальном матче сезона 2025/26 «горожане» победили Арсенал со счетом 2:0.
Победа стала 5-й для Гвардиолы в этом турнире.
Ни один другой специалист не имел в своем активе такого количества побед в Кубке английской лиги.
Тренеры с самым большим количеством побед в Кубке английской лиги
- 5 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 4 – Брайан Клаф (Англия)
- 4 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 4 – Жозе Моуриньо (Португалия)
Pep Guardiola is the first manager in the competition’s history to win the EFL Cup five times.— Squawka (@Squawka) March 22, 2026
🏆 2018
🏆 2019
🏆 2020
🏆 2021
🏆 2026
Five finals, five trophies. 👏 pic.twitter.com/qSQzleCQs8
ЛаЛига - нет (Муньос)
АПЛ - нет (САФ)
Суперкубок УЕФА - нет (Анчи), но был когда-то
Кубок Англии? -
Кубок Лиги - ...ну, хоть где-то))