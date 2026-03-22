Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой

В прошлом году украинская ведущая Мария Ефросинина выступала в Валенсии на женском мероприятии. Она рассказала историю о случае в отеле вместе с футболистами «Реала».

По словам Ефросининой, пока она ждала рецепции организатора, перед зданием припарковался автобус футбольного клуба «Реал», футболисты которого впоследствии оказались гостями этого же отеля.

На следующий день телеведущая ехала на завтрак по лифту с 21-го этажа. По ее словам, примерно на 13-м этаже в лифт зашла пара пожилых людей, дедушка испортил воздух, а бабушка извинилась по-немецки. Мария сразу поняла, что они из Германии, и что для них это нормально. Пара вышла в спа-зоне, на втором этаже.

Самое интересное произошло на первом этаже, когда дверь лифта открылась: там оказалось восемь игроков «Реала». Телеведущая сразу объяснила, что это не она, на что спортсмены только спокойно сказали «окей» и передвинулись в другую кабину.