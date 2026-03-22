  4. Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
22 марта 2026, 22:07 | Обновлено 22 марта 2026, 23:37
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой

Мария Ефросинина рассказала о встрече с футболистами «Реала» в отеле в Валенсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Маша Ефросинина

В прошлом году украинская ведущая Мария Ефросинина выступала в Валенсии на женском мероприятии. Она рассказала историю о случае в отеле вместе с футболистами «Реала».

По словам Ефросининой, пока она ждала рецепции организатора, перед зданием припарковался автобус футбольного клуба «Реал», футболисты которого впоследствии оказались гостями этого же отеля.

На следующий день телеведущая ехала на завтрак по лифту с 21-го этажа. По ее словам, примерно на 13-м этаже в лифт зашла пара пожилых людей, дедушка испортил воздух, а бабушка извинилась по-немецки. Мария сразу поняла, что они из Германии, и что для них это нормально. Пара вышла в спа-зоне, на втором этаже.

Самое интересное произошло на первом этаже, когда дверь лифта открылась: там оказалось восемь игроков «Реала». Телеведущая сразу объяснила, что это не она, на что спортсмены только спокойно сказали «окей» и передвинулись в другую кабину.

Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Реал переломил ход игры в матче с Атлетико
ВИДЕО. Провал в обороне Реала. Лунин пропустил гол от Атлетико
Руслан Полищук Источник: 24 канал
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
Футбол | 22 марта 2026, 22:15 1
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка английской лиги

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Футбол | 22.03.2026, 20:24
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
androma
Нах уя мені та і всім нормальним людям ця інформація.
trentreznor11
Єфросініна, Єфросиніна, Єфросинина - ну як можна так писати в одній новині?? В цьому весь сьогоднішній спорт.уа - тяп-ляп, аби як. Поліщук - іди буквар читай
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 5
Теннис
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
