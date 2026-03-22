  4. Александр УСИК: «Полесье будет играть в Лиге чемпионов»
22 марта 2026, 19:15
Александр УСИК: «Полесье будет играть в Лиге чемпионов»

Александр Усик настроен вывести житомирский клуб в гранды украинского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Первый вице-президент «Полесья» Александр Усик поделился амбициозными планами после назначения на новую должность.

«Я принял это предложение с большим уважением, будем работать на рост и вывод клуба, чтобы клуб играл в высших европейских эшелонах – Лиге чемпионов, в Европе. Не просто где-то мы здесь у себя играем за чемпионство – а выходить на высокий уровень. Кто-то скажет: «Да куда вы там?». Я тоже слышал, что у меня ничего не выйдет. «Полесье» будет играть в Лиге чемпионов», – заявил знаменитый боксер в интервью клубному сайту «Полесья».

Президент «волков» Геннадий Буткевич заявил, что титулованный боксер будет работать над судейской реформой и сотрудничеством с другими клубами.

«Полесье» идет на третьем месте в чемпионате Украины, набрав 42 очка в 21 матче.

Александр Усик Полесье Житомир Геннадий Буткевич Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
