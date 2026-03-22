Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Украинцы забили 50 голов в Эредивизи
Нидерланды
22 марта 2026, 16:38
Украинцы забили 50 голов в Эредивизи

Юбилейный гол забил нападающий Утрехта Артем Степанов

18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов отличился 3-м голом в Эредивизи.

Произошло это в домашнем матче 28-го тура против Гоу Эгед Иглз.

Напомним, ранее Степанов забивал в ворота АЗ и Твенте.

Всего украинцы забили в Эредивизи уже 50 голов: Евгений Левченко (26), Руслан Валеев (11), Денис Олейник (8), Артем Степанов (3) и Александр Яковенко (2).

Голы украинцев в чемпионате Нидерландов

26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)
11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
8 – Денис Олейник (8 – Витесс)
3 – Артем Степанов (3 – Утрехт)
2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Гаг)

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем