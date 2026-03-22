Украинцы забили 50 голов в Эредивизи

18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов отличился 3-м голом в Эредивизи.

Произошло это в домашнем матче 28-го тура против Гоу Эгед Иглз.

Напомним, ранее Степанов забивал в ворота АЗ и Твенте.

Всего украинцы забили в Эредивизи уже 50 голов: Евгений Левченко (26), Руслан Валеев (11), Денис Олейник (8), Артем Степанов (3) и Александр Яковенко (2).

Голы украинцев в чемпионате Нидерландов

26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)

11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)

8 – Денис Олейник (8 – Витесс)

3 – Артем Степанов (3 – Утрехт)

2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Гаг)