Украинцы забили 50 голов в Эредивизи
Юбилейный гол забил нападающий Утрехта Артем Степанов
18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов отличился 3-м голом в Эредивизи.
Произошло это в домашнем матче 28-го тура против Гоу Эгед Иглз.
Напомним, ранее Степанов забивал в ворота АЗ и Твенте.
Всего украинцы забили в Эредивизи уже 50 голов: Евгений Левченко (26), Руслан Валеев (11), Денис Олейник (8), Артем Степанов (3) и Александр Яковенко (2).
Голы украинцев в чемпионате Нидерландов
26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)
11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
8 – Денис Олейник (8 – Витесс)
3 – Артем Степанов (3 – Утрехт)
2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Гаг)
