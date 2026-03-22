ФОТО. Ретро стиль. Барселона перед матчем надела футболки Роналдиньо
Каталонцы поддержали тренд от Ла Лиги
Игроки «Барселоны» вышли на газон «Камп Ноу» в футболках легендарного бразильца Роналдиньо.
Перед матчем против «Райо Вальекано» каталонцы присоединились к тренду Ла Лиги, который продолжается на протяжении этого тура.
Его основная идея – использование винтажных ретро-форм команд.
Каталонский клуб подарил своим игрокам футболки бразильца образца сезона 2005/06, в котором «Барселона» выиграла Лигу чемпионов.
Напомним, что Роналдиньо защищал цвета каталонцев с 2003 по 2008 годы. На счету бразильца 207 матчей в составе «сине-гранатовых», 94 гола и 70 ассистов.
Вместе с «Барселоной» бразилец дважды становился победителем Кубка Испании и Ла Лиги, выигрывал Лигу чемпионов. Также, будучи игроком каталонского клуба, Роналдиньо завоевал Золотой мяч в 2005 году.
They look great in @10Ronaldinho’s vintage retro shirt 🔥 pic.twitter.com/REVzTVsUBH— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2026
Iconic jersey.— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2026
Wear the legacy.
Feel @10Ronaldinho 's magic pic.twitter.com/bETpp26lei
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
