22 марта 2026, 16:26 | Обновлено 22 марта 2026, 16:34
ФОТО. Ретро стиль. Барселона перед матчем надела футболки Роналдиньо

Каталонцы поддержали тренд от Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Барселоны» вышли на газон «Камп Ноу» в футболках легендарного бразильца Роналдиньо.

Перед матчем против «Райо Вальекано» каталонцы присоединились к тренду Ла Лиги, который продолжается на протяжении этого тура.

Его основная идея – использование винтажных ретро-форм команд.

Каталонский клуб подарил своим игрокам футболки бразильца образца сезона 2005/06, в котором «Барселона» выиграла Лигу чемпионов.

Напомним, что Роналдиньо защищал цвета каталонцев с 2003 по 2008 годы. На счету бразильца 207 матчей в составе «сине-гранатовых», 94 гола и 70 ассистов.

Вместе с «Барселоной» бразилец дважды становился победителем Кубка Испании и Ла Лиги, выигрывал Лигу чемпионов. Также, будучи игроком каталонского клуба, Роналдиньо завоевал Золотой мяч в 2005 году.

Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
