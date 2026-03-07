Новинка в Ла Лиге. Все команды сыграют в ретро-форме

Руководство Ла Лиги решило провести ретро–тур – в апреле в один из игровых дней команды и судьи будут выступать в винтажной ретро-форме.

Все футболки будут напоминать лучшие формы прошлого своих клубов. Большую презентацию всех форм проведут на неделе моды в Мадриде с 17 по 21 марта.

Интересно, что в трансляции матчей вся инфографика будет выполнена «под старину».

Сообщается, что во многих европейских чемпионатах винтажные формы являются чрезвычайно популярными среди болельщиков и пользуются высоким спросом в фан-магазинах.