Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новинка в Ла Лиге. Все команды сыграют в ретро-форме
Испания
07 марта 2026, 18:45 | Обновлено 07 марта 2026, 19:13
293
0

Новинка в Ла Лиге. Все команды сыграют в ретро-форме

Интересная новинка чемпионата Испании

07 марта 2026, 18:45 | Обновлено 07 марта 2026, 19:13
293
0
Новинка в Ла Лиге. Все команды сыграют в ретро-форме
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Ла Лиги решило провести ретро–тур – в апреле в один из игровых дней команды и судьи будут выступать в винтажной ретро-форме.

Все футболки будут напоминать лучшие формы прошлого своих клубов. Большую презентацию всех форм проведут на неделе моды в Мадриде с 17 по 21 марта.

Интересно, что в трансляции матчей вся инфографика будет выполнена «под старину».

Сообщается, что во многих европейских чемпионатах винтажные формы являются чрезвычайно популярными среди болельщиков и пользуются высоким спросом в фан-магазинах.

По теме:
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07 марта 2026, 05:42 0
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»

Американец отдал должное Усику

«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
Футбол | 06 марта 2026, 23:48 3
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике

Украинец готовится к возвращению на поле?

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Теннис | 07.03.2026, 10:11
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07.03.2026, 17:51
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 12
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем