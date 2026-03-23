Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик рассказал, чем будет заниматься на посту вице-президента Полесья
Украина. Премьер лига
Усик рассказал, чем будет заниматься на посту вице-президента Полесья

Александр хочет провести судейскую реформу

ФК Полесье. Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое назначение на должность первого вице-президента житомирского футбольного клуба «Полесье»:

«Я начинаю новую главу — в качестве первого вице-президента футбольного клуба «Полесье».

Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, укреплять и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

Я всегда говорил: сила – в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь.

Одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры.

«Полесье», спасибо за доверие! Двигаемся вперед вместе».

Александр Усик Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
От що буває, коли дилентанти пробують керувати. Йому треба пояснити, що його призначили першим віцепрезидентом футбольного клубу «Полісся», а не першим віцепрезидентом УАФ. 
Ответить
0
easterly
Тю, а я думав він буде в мпц реформи робити). Ну хай спробує
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем