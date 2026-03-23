Усик рассказал, чем будет заниматься на посту вице-президента Полесья

Известный украинский боксер Александр Усик прокомментировал свое назначение на должность первого вице-президента житомирского футбольного клуба «Полесье»:

«Я начинаю новую главу — в качестве первого вице-президента футбольного клуба «Полесье».

Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, укреплять и развивать украинский спорт на еще более высоком уровне.

Я всегда говорил: сила – в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь.

Одним из первых моих направлений будет судейская реформа в Украине. Верю, что прозрачность и справедливость должны быть основой игры.

«Полесье», спасибо за доверие! Двигаемся вперед вместе».