  4. Рвутся в Лигу чемпионов. Комо дома разгромил Пизу
22.03.2026 13:30 – FT 5 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
22 марта 2026, 15:27 | Обновлено 22 марта 2026, 15:35
Рвутся в Лигу чемпионов. Комо дома разгромил Пизу

Команда Фабрегаса отправила пять «сухих» мячей в ворота соперника

В воскресенье, 22 марта, в рамках 30-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Пизой».

Матч прошел в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

«Комо» открыл счет уже на пятой минуте усилиями Диао. На 29-й минуте Ассан отдал результативную передачу на Дувикаса, который установил итог первого тайма – 2:0.

Во второй половине «Комо» довел матч до разгрома. По голу на свой счет записали Батурина, Пас и Перроне.

После этой победы хозяева имеют 57 очков, благодаря чему закрепились на четвертом месте в турнирной таблице. «Пиза» остается последней с 18 очками.

Серия А. 30-й тур, 22 марта

Комо – Пиза – 5:0

Голы: Диао, 7, Дувикас, 29, Батурина, 48, Пас, 75, Перроне, 81

