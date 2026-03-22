Рвутся в Лигу чемпионов. Комо дома разгромил Пизу

В воскресенье, 22 марта, в рамках 30-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Пизой».

Матч прошел в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

«Комо» открыл счет уже на пятой минуте усилиями Диао. На 29-й минуте Ассан отдал результативную передачу на Дувикаса, который установил итог первого тайма – 2:0.

Во второй половине «Комо» довел матч до разгрома. По голу на свой счет записали Батурина, Пас и Перроне.

После этой победы хозяева имеют 57 очков, благодаря чему закрепились на четвертом месте в турнирной таблице. «Пиза» остается последней с 18 очками.

Комо – Пиза – 5:0

Голы: Диао, 7, Дувикас, 29, Батурина, 48, Пас, 75, Перроне, 81