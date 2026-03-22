Бразильский топ-клуб летом хочет подписать футболиста Шахтера

Один из топ-клубов бразильского клубного футбола «Коринтианс» проявляет интерес к центральному защитнику «Шахтера» Марлону Сантосу.

«Тимау» понимают, что у 30-летнего бразильца в конце текущего сезона истекает контракт с «горняками», вследствие чего они смогут подписать Марлона свободным агентом.

Еще в конце минувшего года СМИ сообщали, что «Шахтер» решил продлить контракт с Марлоном Сантосом и начал обсуждение условий с футболистом, однако с тех пор никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

Марлон Сантос перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул донецкий клуб, куда вернулся лишь летом 2025-го.

В текущем сезоне Марлон Сантос является игроком ближайшего резерва, проведя 11 официальных матчей за «Шахтер» во всех турнирах.