  4. В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома
22 марта 2026, 19:08
1231
0

В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома

Украинцы помогли «орлам» набрать три очка

22 марта 2026, 19:08 |
1231
0
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

После победы «Бенфики» над «Виторией Гимарайнш» (3:0) португальское издание A Bola оценило игру украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

«В первом тайме Трубин фактически отдыхал, но после перерыва включился в игру. На 52-й минуте он совершил хороший сейв после удара Ногейры, а уже через несколько минут еще раз выручил команду. У него не было много работы, но все, что нужно, — он сделал качественно.

Судаков уверенно действовал с мячом и понимал, что делает, но не смог отличиться результативными действиями. Один из его ударов заблокировали, а на 53-й минуте он потерял мяч, что привело к опасной атаке соперника», – говорится в статье A Bola.

Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
