  4. Трубин и Судаков получили оценки за выигранный матч Бенфики в чемпионате
22 марта 2026, 05:20
Трубин и Судаков получили оценки за выигранный матч Бенфики в чемпионате

21 марта орлы справились с Виторией Гимараеш со счетом 3:0 в поединке 27-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинские футболисты лиссабонской Бенфики – Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) – получили оценки за матч 27-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Витории Гимараеш (3:0).

Трубин отыграл весь поединок и оформил два сейва. Судаков провел на поле 77 минут, без голевых действий.

Статистический портал WhoScored поставил Анатолию оценку в 7.1 балла, а Георгию – 7.2.

Лучшим игроком поединка был признан автор двух ассистов Ришар Риос – 8.2. Джанлука Престиани и Вангелис Павлидис, которые отличились забитыми мячами, получили 8.1 и 7.1 балла соответственно.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Витория Гимараеш (3:0)

Даниил Агарков
