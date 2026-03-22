Капитан Кривбасса: «Не хочется ничего говорить по горячим следам»
Капитан Кривбасса Максим Задерака поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром (2:1) в 21 туре Украинской Премьер-лиги.
- Максим, ваш комментарий по игре?
– Эмоции зашкаливают, потому что получилась реально максимально интенсивная игра. Думаю, болельщикам она понравилась, потому что и темп хороший, и плюс к тому очень много было создано моментов: как у наших ворот, так и у ворот соперника. Интересное противостояние.
- По горячим следам: на что нужно больше обратить внимание на ошибки?
– Не хочется сейчас, честно, говорить по горячим следам. Тренерский штаб разберет наши ошибки. Будет теория, сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.
– Сегодня вы провели юбилейный сотый матч в составе команды. Какие ощущения?
– Эмоции классные, потому что за эти годы пережил очень много классных и непростых моментов вместе с командой. История продолжается, двигаемся дальше. Я думаю, это такая отметка, ее можно считать позитивом, но хочу провести здесь еще как минимум следующие сто матчей. Сейчас будет у нас четыре дня выходных, немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре, – сказал Задерака.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут
Арсенал против Манчестер Сити, дерби Мадрида на Сантьяго Бернабеу и другие поединки