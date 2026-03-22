Патрик ван ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы очень плохо начали этот поединок»

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром (2:1) в 21 туре УПЛ.

– Мистер, поздравляю вас с победой. Сегодня была достаточно интенсивная игра. Ваши комментарии по поводу матча?

– Что ж, действительно, это была интенсивная игра из-за большого количества ошибок, которые мы допустили при владении мячом, из-за выбора неправильных решений, нервозности... Я не хочу говорить о качестве поля, потому что все зависит от вашей концентрации, с которой вы начинаете игру. Я считаю, что мы очень плохо начали этот поединок.

Что именно стало причиной этого на данный момент – я пока не знаю, но уверен, что мы можем играть в гораздо лучший футбол, чем показали сегодня. Я рад, что мы одержали победу, потому что для «Кривбасса» было очень важно взять три очка. Но с другой стороны очень недоволен самой игрой, потому что это была больше борьба, чем футбол. Иногда такое случается. Так что это мой комментарий о встрече: рад победе, но немного недоволен тем, как мы играли в футбол.

– Давайте поговорим о положительных моментах. Дебютный гол Шевченко. Как вы его прокомментируете?

– Он воспользовался своим моментом, чтобы сделать это. Так что третья попытка была удачной. Я рад, что он забил свой первый гол в УПЛ, и в то же время для команды это был важный момент, чтобы вернуться в игру.

– Также сегодня наш капитан Задерака сыграл юбилейный сотый матч в составе «Кривбасса».

– Я знаю Макса, так сказать, уже 21 матч из них. Я очень доволен капитаном. И очень рад тому, как он ведет команду на поле вперед благодаря своим лидерским качествам. Поэтому я считаю, что для «Кривбасса» хорошо иметь такого игрока в команде. Будем надеяться, что он сыграет еще как минимум сотню матчей за клуб.

– Несколько слов о болельщиках. Сегодня впервые за долгое время команда сыграла на родном стадионе. Согласны ли вы, что поддержка снова была топовой?

– Да, и я очень рад, когда мы играем дома. Здесь очень мощная поддержка и классная положительная атмосфера. Вы слышите сейчас по моему голосу, что мне стало труднее докричаться до футболистов с подсказками, но, я думаю, что это всегда приятно – иметь таких болельщиков на трибунах. Они заряжают нас хорошей атмосферой. Спасибо им за это, – сказал коуч.