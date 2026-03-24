  4. Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера
Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера

Стало известно, кто стал инициатором увольнения Нестеренко

23 марта «Александрия» официально прекратила сотрудничество с главным тренером Кириллом Нестеренко.

Новым наставником команды стал Владимир Шаран, который ранее уже возглавлял клуб, а в последнее время работал со второй командой.

По информации источников, решение об увольнении Нестеренко было принято лично владельцем клуба Сергеем Кузьменко. Сообщается, что после четвертого пропущенного гола от «Динамо» он покинул стадион и впоследствии по телефону обсудил ситуацию с сыном, который сейчас занимается управлением клубом.

Также именно Кузьменко-старший был инициатором возвращения Шарана. Сначала специалиста рассматривали для работы со второй командой, однако впоследствии его кандидатуру выдвинули и на должность главного тренера первой команды.

Костышин наградил игроков Колоса дополнительным выходным
Шаран отреагировал на новую должность в Александрии: «Было неожиданно»
Владимир Шаран Александр Кучер Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко Сергей Кузьменко (бизнесмен)
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Футбол | 23 марта 2026, 07:42 0
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято

«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 23.03.2026, 20:22
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Бывший президент Барселоны рассказал о влиянии Месси на трансферы клуба
Футбол | 24.03.2026, 01:47
Бывший президент Барселоны рассказал о влиянии Месси на трансферы клуба
Бывший президент Барселоны рассказал о влиянии Месси на трансферы клуба
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Перець
Раніше було потрібно звільнити 
_ Moore
Де бабло? Саме через недофінансування  сашки провалились. І Нестеренко тут якщо і винуватий - то на порядок найменше за обох власників.
Популярные новости
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 14
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 15
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
23.03.2026, 08:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
