Динамо довело президента клуба УПЛ. Он уволил тренера

23 марта «Александрия» официально прекратила сотрудничество с главным тренером Кириллом Нестеренко.

Новым наставником команды стал Владимир Шаран, который ранее уже возглавлял клуб, а в последнее время работал со второй командой.

По информации источников, решение об увольнении Нестеренко было принято лично владельцем клуба Сергеем Кузьменко. Сообщается, что после четвертого пропущенного гола от «Динамо» он покинул стадион и впоследствии по телефону обсудил ситуацию с сыном, который сейчас занимается управлением клубом.

Также именно Кузьменко-старший был инициатором возвращения Шарана. Сначала специалиста рассматривали для работы со второй командой, однако впоследствии его кандидатуру выдвинули и на должность главного тренера первой команды.