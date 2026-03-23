«Его положение выглядит сложным». В Испании оценили Ваната и Цыганкова

21 марта «Жирона» уступила «Осасуне» (0:1) в 29-м туре Ла Лиги сезона 2025/26.

В стартовом составе хозяев вышли украинцы Виктор Цыганков (86 минут) и Владислав Ванат (75 минут).

Авторитетное издание Mundo Deportivo оценило игру обоих футболистов довольно сдержанно.

О Цыганкове журналисты написали:

«В целом, как и вся команда. Не смог предложить ничего в атаке».

О Ванате отметили:

«Пока ему не дают мяч, его пребывание на поле выглядит сложным».

У каталонцев сейчас 34 очка, и они занимают 13-е место.