Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
21 марта красно-белые вместе с украинцами уступили Осасуне (0:1) в 29-м туре
21 марта каталонская Жирона проиграла Осасуне в матче 29-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 0:1.
В стартовом составе красно-белых в стартовом составе вышли два украинских футболиста: Виктор Цыганков (отыграл 86 минут) и Владислав Ванат (отыграл 75 минут).
После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам. Цыганков получил 6.4 балла, а Ванат – 6.1. Владислав стал худшим среди игроков, которые вышли на поле с первых минут.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь Жироны Пауло Гассанига – 8.3. Автор единственного гола – Анте Будимир – получил 7.7.
Оценки WhoScored за матч Осасуна – Жирона (1:0)
