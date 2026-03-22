  4. Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
22 марта 2026, 04:23
Обнародованы оценки Ваната и Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге

21 марта красно-белые вместе с украинцами уступили Осасуне (0:1) в 29-м туре

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

21 марта каталонская Жирона проиграла Осасуне в матче 29-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 0:1.

В стартовом составе красно-белых в стартовом составе вышли два украинских футболиста: Виктор Цыганков (отыграл 86 минут) и Владислав Ванат (отыграл 75 минут).

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам. Цыганков получил 6.4 балла, а Ванат – 6.1. Владислав стал худшим среди игроков, которые вышли на поле с первых минут.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь Жироны Пауло Гассанига – 8.3. Автор единственного гола – Анте Будимир – получил 7.7.

Оценки WhoScored за матч Осасуна – Жирона (1:0)

