  4. Осасуна – Жирона – 1:0. Молчание Ваната и Цыганкова. Видео гола, обзор
21 марта 2026, 22:18 |
Осасуна – Жирона – 1:0. Молчание Ваната и Цыганкова. Видео гола, обзор

21 марта прошел матч 29-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

21 марта в 19:30 начался поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Жирона».

Арена «Эстадио Эль Садар» в Памплоне стала местом проведения матча чемпионата Испании.

В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский вратарь Владислав Крапивцов – в запасе каталонцев.

Присутствие украинцев не принесло положительного результата: «Жирона» весь матч отбивалась от атак, но все же пропустила и проиграла (0:1).

Ла Лига. 29-й тур, 21 марта

«Осасуна» – «Жирона» – 1:0

Гол: Будимир, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна), асcист Кике Барха.
В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах
Черноморец – ЮКСА – 1:0. Возвращение Григорчука. Видео гола и обзор матча
Незаметные Ванат и Цыганков. Жирона не устояла на выезде в Ла Лиге
Андрей Витренко
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21 марта 2026, 13:15 0
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho

Украинский суматори реанимировал интригу в борьбе за Кубок императора, но ненадолго

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21 марта 2026, 02:59 5
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Элина во втором раунде тысячника во Флориде переиграла Эмерсон Джонс в двух сетах

Погоня за Интером продолжается. Милан забил три гола на своем поле
Футбол | 21.03.2026, 20:59
Погоня за Интером продолжается. Милан забил три гола на своем поле
Погоня за Интером продолжается. Милан забил три гола на своем поле
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Бокс | 21.03.2026, 20:37
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 07:36
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Популярные новости
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 13
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
