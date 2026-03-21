Осасуна – Жирона – 1:0. Молчание Ваната и Цыганкова. Видео гола, обзор
21 марта прошел матч 29-го тура чемпионата Испании
21 марта в 19:30 начался поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Жирона».
Арена «Эстадио Эль Садар» в Памплоне стала местом проведения матча чемпионата Испании.
В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский вратарь Владислав Крапивцов – в запасе каталонцев.
Присутствие украинцев не принесло положительного результата: «Жирона» весь матч отбивалась от атак, но все же пропустила и проиграла (0:1).
Ла Лига. 29-й тур, 21 марта
«Осасуна» – «Жирона» – 1:0
Гол: Будимир, 80
События матча
