Осасуна – Жирона – 1:0. Молчание Ваната и Цыганкова. Видео гола, обзор

21 марта в 19:30 начался поединок 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Жирона».

Арена «Эстадио Эль Садар» в Памплоне стала местом проведения матча чемпионата Испании.

В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский вратарь Владислав Крапивцов – в запасе каталонцев.

Присутствие украинцев не принесло положительного результата: «Жирона» весь матч отбивалась от атак, но все же пропустила и проиграла (0:1).

Ла Лига. 29-й тур, 21 марта

«Осасуна» – «Жирона» – 1:0

Гол: Будимир, 80