Во Франции вынесли вердикт Забарному перед матчем Украина – Швеция
Украинец провел солидный матч в Лиге 1
Украинский защитник Илья Забарный получил положительные отзывы французских СМИ за выступление в составе ПСЖ в матче против «Ниццы» (3:0).
«Получив шанс вместо Маркиньоса, украинский защитник выглядел очень уверенно, особенно в воздушной борьбе. Он опасно пробивал головой, заставив вратаря проявить мастерство, а также остановил соперника в голевой ситуации.
Очень солидный матч, в котором он не допустил ни одной ошибки», – пишут французские СМИ.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный уже прибыл в лагерь сборной Украины, которая 26 марта сыграет против Швеции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
