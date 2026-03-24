Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 марта 2026, 05:02 |
556
0

Во Франции вынесли вердикт Забарному перед матчем Украина – Швеция

Украинец провел солидный матч в Лиге 1

24 марта 2026, 05:02 |
556
0
Во Франции вынесли вердикт Забарному перед матчем Украина – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный получил положительные отзывы французских СМИ за выступление в составе ПСЖ в матче против «Ниццы» (3:0).

«Получив шанс вместо Маркиньоса, украинский защитник выглядел очень уверенно, особенно в воздушной борьбе. Он опасно пробивал головой, заставив вратаря проявить мастерство, а также остановил соперника в голевой ситуации.

Очень солидный матч, в котором он не допустил ни одной ошибки», – пишут французские СМИ.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный уже прибыл в лагерь сборной Украины, которая 26 марта сыграет против Швеции.

Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
