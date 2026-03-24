У футболиста Динамо возник мандраж после решения Реброва

Нападающий Матвей Пономаренко поделился своими эмоциями от первого вызова в национальную сборную Украины.

«Когда вызвали, был мандраж, немного был в шоке. Но когда приехал, увидел всех – уже нормально, адаптировался, волнение исчезло.

В первый день был небольшой завал, но потом всем ответил, кому нужно было.

Хочу воспользоваться шансом, помочь сборной и быть полезным. Главное – выйти на чемпионат мира. Мы держимся вместе, подсказываем друг другу, это очень помогает.

Под каким номером я буду играть за сборную? Какой дадут – под тем и буду играть», – сказал футболист.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.