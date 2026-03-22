САРАПИЙ: «Когда все приедут и начнется теория – ощущения будут настоящими»
Эдуард поделился эмоциями после вызова в сборную Украины на решающие матчи отбора ЧМ
Центральный защитник житомирского Полесья и сборной Украины Эдуард Сарапий в интервью пресс-службе УАФ поделился эмоциями после вызова в национальную команду на решающие матчи квалификации ЧМ-2026:
– Это не первый вызов в сборную, но ощущения, как будто впервые. Как ты себя сейчас чувствуешь?
– Да, конечно, потому что здесь всё по-новому: новый тренерский штаб, омоложённая команда, поэтому каждый вызов — как новый.
– И как ты отреагировал, когда увидел себя в списке?
– Очень позитивно, потому что это гордость – представлять нашу страну на высшем уровне. Я очень доволен.
– Вообще, о чем думаешь в сборной сейчас в первые дни?
– В первые дни думаешь о том, чтобы встретиться с ребятами, немного сыграться на первых тренировках, потому что еще не все приехали. Когда все приедут и начнется больше теории, тогда ощущения перед матчем будут настоящими. Мы очень ждем этого момента.
– А сейчас о чем думаете, о чем говорите в сборной, когда вас здесь только 15?
– Нет, сейчас мы работаем над восстановлением. Первые два дня мы восстанавливались после игр, которые были в Украине, и уделяем больше внимания этому.
– А кто-то взял тебя под свое крыло, или ты можешь взять под свое крыло новичка из своей команды?
– Да нет, я и так здесь всех знаю, поэтому меня под крыло брать не нужно. А Борю [Крушинского], конечно, возьму под свое крыло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
