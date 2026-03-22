  4. Юлия Стародубцева – Аманда Анисимова. Поражение шестой ракетке. Видеообзор
22 марта 2026, 05:55
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла шестой ракетке мира Аманде Анисимовой в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка уступила в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Встреча завершилась за 1 час и 24 минуты.

Юлия во второй раз потерпела поражение от Аманды – в 2025 году Анисимова одолела Стародубцеву на старте соревнований WTA 125 в Париже.

Анисимова в 1/8 финала тысячника во Флориде поборется с 12-й сеяной Белиндой Бенчич.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:2

Видеообзор матча

