21 марта Ювентус не сумел одолеть Сассуоло в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена в Турине и завершилась со счетом 1:1.

На гол Кенана Йылдыза ответил Андреа Пинамонти. На 87-й минуте победу старой синьоре мог принести Мануэль Локателли, но итальянец не сумел реализовать пенальти.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 21 марта

Ювентус – Сассуоло – 1:1

Голы: Йылдыз, 14 – Пинамонти, 52

Незабитый пенальти: Локателли, 87

