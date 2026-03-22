  Ювентус – Сассуоло – 1:1. Как Локателли не забил пенальти. Видео голов
Чемпионат Италии
Ювентус
21.03.2026 21:45 – FT 1 : 1
Сассуоло
Италия
22 марта 2026, 04:43 |
11
0

Ювентус – Сассуоло – 1:1. Как Локателли не забил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2025/26

22 марта 2026, 04:43 |
11
0
Ювентус – Сассуоло – 1:1. Как Локателли не забил пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта Ювентус не сумел одолеть Сассуоло в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена в Турине и завершилась со счетом 1:1.

На гол Кенана Йылдыза ответил Андреа Пинамонти. На 87-й минуте победу старой синьоре мог принести Мануэль Локателли, но итальянец не сумел реализовать пенальти.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 21 марта

Ювентус – Сассуоло – 1:1

Голы: Йылдыз, 14 – Пинамонти, 52

Незабитый пенальти: Локателли, 87

Видеообзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло), асcист Доменико Берарди.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Шику Консейсау.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
