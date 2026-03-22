ФОТО. Экс-звезда английского футбола годами скрывал правду о себе

Английский футболист десятилетиями скрывал свою ориентацию из-за страха, что это «не принимается».

Бывший защитник Тони Пауэлл признался, что ненавидел играть в высшем дивизионе Англии, так как был вынужден жить двойной жизнью. Экс-игрок «Борнмута» и «Норвича» в 1970-х выступал против топ-клубов, но за пределами поля переживал внутренний конфликт.

Он провел более 200 матчей за «Борнмут», а в «Норвиче» был признан игроком года в 1979-м. При этом у него была семья и двое детей, но он чувствовал себя одиноким и не мог ни с кем поговорить.

Пауэлл играл в одной команде с Джастином Фашану – первым открытым геем в английском футболе, который позже трагически погиб. По его словам, Фашану боялся, что каминг-аут разрушит карьеру.

В 1981 году Пауэлл переехал в США, где завершил карьеру и позже открыто заявил о своей ориентации, оставив семью, которая долго не знала правды о его жизни.

Он отметил, что в те годы быть геем и профессиональным футболистом было невозможно, а переезд в США стал для него ощущением свободы.