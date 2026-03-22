Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-звезда английского футбола годами скрывал правду о себе
Другие новости
ФОТО. Экс-звезда английского футбола годами скрывал правду о себе

Тони Пауэлл объяснил, почему молчал десятилетиями

Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Фашану и Тони Пауэлл

Английский футболист десятилетиями скрывал свою ориентацию из-за страха, что это «не принимается».

Бывший защитник Тони Пауэлл признался, что ненавидел играть в высшем дивизионе Англии, так как был вынужден жить двойной жизнью. Экс-игрок «Борнмута» и «Норвича» в 1970-х выступал против топ-клубов, но за пределами поля переживал внутренний конфликт.

Он провел более 200 матчей за «Борнмут», а в «Норвиче» был признан игроком года в 1979-м. При этом у него была семья и двое детей, но он чувствовал себя одиноким и не мог ни с кем поговорить.

Пауэлл играл в одной команде с Джастином Фашану – первым открытым геем в английском футболе, который позже трагически погиб. По его словам, Фашану боялся, что каминг-аут разрушит карьеру.

В 1981 году Пауэлл переехал в США, где завершил карьеру и позже открыто заявил о своей ориентации, оставив семью, которая долго не знала правды о его жизни.

Он отметил, что в те годы быть геем и профессиональным футболистом было невозможно, а переезд в США стал для него ощущением свободы.

По теме:
фото чемпионат Англии по футболу Борнмут Норвич
Максим Лапченко Источник: Daily Star
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Полный матч Ярмолюка. Брентфорд не сумел переиграть Лидс в 31-м туре АПЛ
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем