ФОТО. Топовый футболист Ирана отстранен от сборной за «нелояльность»

Сердар Азмун оказался в центре скандала из-за фото с эмир Дубая

Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Азмун

Сердар Азмун был отстранен от национальной команды после публикации (и последующего удаления) фото с правителем Дубая – шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, который является вице-президентом и премьер-министром ОАЭ.

На фоне конфликта Ирана с США, Израилем и их союзниками, включая ОАЭ, этот жест вызвал резкую реакцию.

Иранские СМИ сообщают, что 31-летний форвард может пропустить чемпионат мира. Он выступает за «Шабаб Аль-Ахли» и забил 57 голов в 91 матче за сборную.

Государственные медиа раскритиковали игрока, назвав его поведение проявлением нелояльности. Федерация футбола Ирана официально это пока не подтвердила.

Ранее Азмун играл за «зенит», «Байер» и «Рому», а также выступал на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

фото Сердар Азмун сборная Ирана по футболу Шабаб Аль-Ахли Дубай чемпионат ОАЭ по футболу скандал
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
