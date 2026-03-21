ФОТО. Топовый футболист Ирана отстранен от сборной за «нелояльность»
Сердар Азмун оказался в центре скандала из-за фото с эмир Дубая
Сердар Азмун был отстранен от национальной команды после публикации (и последующего удаления) фото с правителем Дубая – шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, который является вице-президентом и премьер-министром ОАЭ.
На фоне конфликта Ирана с США, Израилем и их союзниками, включая ОАЭ, этот жест вызвал резкую реакцию.
Иранские СМИ сообщают, что 31-летний форвард может пропустить чемпионат мира. Он выступает за «Шабаб Аль-Ахли» и забил 57 голов в 91 матче за сборную.
Государственные медиа раскритиковали игрока, назвав его поведение проявлением нелояльности. Федерация футбола Ирана официально это пока не подтвердила.
Ранее Азмун играл за «зенит», «Байер» и «Рому», а также выступал на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»
Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м