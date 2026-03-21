  4. В погоне за Черны. Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги
21 марта 2026, 23:16 | Обновлено 21 марта 2026, 23:17
В погоне за Черны. Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги

Украинский игрок Трабзонспора отдает в среднем за игру 1,67 передач под удар

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский игрок Трабзонспора Александр Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги по среднему количеству передач за игру, предшествующих ударам по воротам, в сезоне 2025/26.

В активе украинца 1,67 подобных передач за матч.

Больше Зубкова имеют в своем активе только трое вингеров: Вацлав Черны из Бешикташа (2.13), Эрнест Мучи из Трабзонспора (1.93) и Лерой Сане из Галатасарая (1.70).

Вингеры с наибольшим количеством передач, предшествующих ударам по воротам, в среднем за игру в турецкой Суперлиге в сезоне 2025/26

  • 2.13 – Вацлав Черны (Бешикташ)
  • 1.93 – Эрнест Мучи (Трабзонспор)
  • 1.70 – Лерой Сане (Галатасарай)
  • 1.67 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 1.61 – Керем Актюркоглу (Фенербахче)
  • 1.56 – Барыш Йылмаз (Галатасарай)
  • 1.43 – Юсуф Сари (Истанбул Башакшехир)
чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Вацлав Черны
Сергей Турчак
