В погоне за Черны. Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги

Украинский игрок Трабзонспора Александр Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги по среднему количеству передач за игру, предшествующих ударам по воротам, в сезоне 2025/26.

В активе украинца 1,67 подобных передач за матч.

Больше Зубкова имеют в своем активе только трое вингеров: Вацлав Черны из Бешикташа (2.13), Эрнест Мучи из Трабзонспора (1.93) и Лерой Сане из Галатасарая (1.70).

Вингеры с наибольшим количеством передач, предшествующих ударам по воротам, в среднем за игру в турецкой Суперлиге в сезоне 2025/26