В погоне за Черны. Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги
Украинский игрок Трабзонспора отдает в среднем за игру 1,67 передач под удар
Украинский игрок Трабзонспора Александр Зубков входит в топ-5 вингеров турецкой Суперлиги по среднему количеству передач за игру, предшествующих ударам по воротам, в сезоне 2025/26.
В активе украинца 1,67 подобных передач за матч.
Больше Зубкова имеют в своем активе только трое вингеров: Вацлав Черны из Бешикташа (2.13), Эрнест Мучи из Трабзонспора (1.93) и Лерой Сане из Галатасарая (1.70).
Вингеры с наибольшим количеством передач, предшествующих ударам по воротам, в среднем за игру в турецкой Суперлиге в сезоне 2025/26
- 2.13 – Вацлав Черны (Бешикташ)
- 1.93 – Эрнест Мучи (Трабзонспор)
- 1.70 – Лерой Сане (Галатасарай)
- 1.67 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 1.61 – Керем Актюркоглу (Фенербахче)
- 1.56 – Барыш Йылмаз (Галатасарай)
- 1.43 – Юсуф Сари (Истанбул Башакшехир)
