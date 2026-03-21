Полузащитник ЛНЗ: «В перерыве в раздевалке была мужская беседа»

Универсал ЛНЗ Геннадий Пасич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что помогло его команде добиться перелома в матче 21-го тура УПЛ с «Рухом», в котором была добыта волевая победа – 2:1.

«В первом тайме у нас почти ничего не получалось, да еще и умудрились пропустить, как говорят, гол в раздевалку. В перерыве не обошлось без серьезной мужской беседы в раздевалке. Это пошло на пользу. Мы перехватили инициативу, прежде всего благодаря настойчивости в третьей зоне.

Когда мы с Данилом Кравчуком готовились выходить на замену, наставник Виталий Пономарев настраивал нас добавить интенсивности, активно открываться в поисках свободных зон. Нам это удалось. Но главное, что я сравнял счет, а Кравчук забил победный гол. Эта волевая победа позволила возглавить турнирную таблицу УПЛ во время мартовской паузы, вызванной матчами сборных. Приятно».

