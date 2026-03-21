Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник ЛНЗ: «В перерыве в раздевалке была мужская беседа»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 22:50
Полузащитник ЛНЗ: «В перерыве в раздевалке была мужская беседа»

Геннадий Пасич рассказал, что помогло ЛНЗ добиться перелома

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Универсал ЛНЗ Геннадий Пасич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что помогло его команде добиться перелома в матче 21-го тура УПЛ с «Рухом», в котором была добыта волевая победа – 2:1.

«В первом тайме у нас почти ничего не получалось, да еще и умудрились пропустить, как говорят, гол в раздевалку. В перерыве не обошлось без серьезной мужской беседы в раздевалке. Это пошло на пользу. Мы перехватили инициативу, прежде всего благодаря настойчивости в третьей зоне.

Когда мы с Данилом Кравчуком готовились выходить на замену, наставник Виталий Пономарев настраивал нас добавить интенсивности, активно открываться в поисках свободных зон. Нам это удалось. Но главное, что я сравнял счет, а Кравчук забил победный гол. Эта волевая победа позволила возглавить турнирную таблицу УПЛ во время мартовской паузы, вызванной матчами сборных. Приятно».

Ранее форвард ЛНЗ Данило Кравчук поделился эмоциями после победы своей команды над «Рухом».

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Геннадий Пасич
Андрей Писаренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем