Трубин сыграл 20-й «сухой» матч за Бенфику в сезоне

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 20-й «сухой» матч за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Произошло это в игре 27-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» дома победили Виторию со счетом 3:0.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)

21.03.2026: ЧП, Бенфика – Витория – 3:0

21.02.2026: ЧП, Бенфика – AVS – 3:0

01.02.2026: ЧП, Тондела – Бенфика – 0:0

25.01.2026: ЧП, Бенфика – Эштрела – 4:0

17.01.2026: ЧП, Риу Аве – Бенфика – 0:2

22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0

17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2

14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4

10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0

25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2

01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3

25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0

05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0

20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3

27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0

20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0

16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1

12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0

06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2

31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1

Теперь Трубин находится лишь в одном «сухом» матче от повторения собственного достижения прошлого сезона, в котором украинец записал в свой актив 21 подобную игру.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (58)