Трубин сыграл 20-й «сухой» матч за Бенфику в сезоне
До своего рекорда прошлого сезона украинцу осталась одна игра без пропущенных мячей
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин сыграл 20-й «сухой» матч за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Произошло это в игре 27-го тура чемпионата Португалии, в котором «орлы» дома победили Виторию со счетом 3:0.
Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)
- 21.03.2026: ЧП, Бенфика – Витория – 3:0
- 21.02.2026: ЧП, Бенфика – AVS – 3:0
- 01.02.2026: ЧП, Тондела – Бенфика – 0:0
- 25.01.2026: ЧП, Бенфика – Эштрела – 4:0
- 17.01.2026: ЧП, Риу Аве – Бенфика – 0:2
- 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
- 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
- 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
- 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
- 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
- 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
- 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
- 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
- 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
Теперь Трубин находится лишь в одном «сухом» матче от повторения собственного достижения прошлого сезона, в котором украинец записал в свой актив 21 подобную игру.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (58)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 20
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
