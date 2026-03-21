  4. В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах
21 марта 2026, 22:19 | Обновлено 21 марта 2026, 22:21
В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах

Вспомним всех украинских футболистов, отыгравших 100+ поединков в сильнейших европейских чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Цыганков и Илья Забарный в один день сыграли свои 99-е матчи в топ-5 европейских чемпионатах.

Цыганков вместе с Жироной уступил Осасуне в испанской Ла Лиге со счетом 0:1.

Илья Забарный начал матч Лиги 1 в стартовом составе ПСЖ против Ниццы.

Теперь до юбилейной отметки в 100 матчей в топ-5 лигах Цыганкова и Забарного отделяет всего один поединок.

Напомним, что только 7 украинцев в истории ранее достигли этой знаковой отметки: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (200), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150), Виктор Скрипник (138), Виталий Миколенко (136) и Александр Заваров (118).

Кстати, Виталий Миколенко свой 136-й матч сыграл сегодня, и в нем Эвертон победил Челси со счетом 3:0.

Украинские футболисты с наибольшим количеством матчей в топ-5 чемпионатах

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 200 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 65 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 136 – Виталий Миколенко (136 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
  • 99 – Виктор Цыганков (99 – Жирона)
  • 99 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 21 – ПСЖ)
