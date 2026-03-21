В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах

Виктор Цыганков и Илья Забарный в один день сыграли свои 99-е матчи в топ-5 европейских чемпионатах.

Цыганков вместе с Жироной уступил Осасуне в испанской Ла Лиге со счетом 0:1.

Илья Забарный начал матч Лиги 1 в стартовом составе ПСЖ против Ниццы.

Теперь до юбилейной отметки в 100 матчей в топ-5 лигах Цыганкова и Забарного отделяет всего один поединок.

Напомним, что только 7 украинцев в истории ранее достигли этой знаковой отметки: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (200), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150), Виктор Скрипник (138), Виталий Миколенко (136) и Александр Заваров (118).

Кстати, Виталий Миколенко свой 136-й матч сыграл сегодня, и в нем Эвертон победил Челси со счетом 3:0.

Украинские футболисты с наибольшим количеством матчей в топ-5 чемпионатах