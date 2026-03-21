В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах
Вспомним всех украинских футболистов, отыгравших 100+ поединков в сильнейших европейских чемпионатах
Виктор Цыганков и Илья Забарный в один день сыграли свои 99-е матчи в топ-5 европейских чемпионатах.
Цыганков вместе с Жироной уступил Осасуне в испанской Ла Лиге со счетом 0:1.
Илья Забарный начал матч Лиги 1 в стартовом составе ПСЖ против Ниццы.
Теперь до юбилейной отметки в 100 матчей в топ-5 лигах Цыганкова и Забарного отделяет всего один поединок.
Напомним, что только 7 украинцев в истории ранее достигли этой знаковой отметки: Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (200), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150), Виктор Скрипник (138), Виталий Миколенко (136) и Александр Заваров (118).
Кстати, Виталий Миколенко свой 136-й матч сыграл сегодня, и в нем Эвертон победил Челси со счетом 3:0.
Украинские футболисты с наибольшим количеством матчей в топ-5 чемпионатах
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 200 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 65 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 136 – Виталий Миколенко (136 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
- 99 – Виктор Цыганков (99 – Жирона)
- 99 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 21 – ПСЖ)
⚔️ Le XI de départ !#OGCNPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/ZmNWVDPa2M— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2026
Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»
Глава World Boxing разрешил присоединение россии