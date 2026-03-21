Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Черноморца: «Вторую половину игры мы сыграли получше»
Украина. Первая лига
21 марта 2026, 21:59 | Обновлено 21 марта 2026, 22:25
156
0

Защитник Черноморца: «Вторую половину игры мы сыграли получше»

Центрбек «Черноморца» Василий Курко поделился эмоциями после победы своей команды

156
0
ФК Черноморец. Василий Курко

В матче 19-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над «ЮКСОЙ» (1:0).

Защитник «Черноморца» Василий Курко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу своей команды и рассказал о своем переходе к «морякам».

– Да, игра до одного гола, но главное, что мы одержали победу. У нас задача выигрывать максимальное количество матчей. Сегодня хоть и не столь уверенно, как нам того хотелось, удалось выиграть, но это 3 очка, и мы двигаемся дальше.

– Традиционно «Черноморец» плохо играет в первом тайме, но просыпается во втором. Что стало ключевым моментом в игре, когда команда поняла, что можно вырывать победу?
– Не соглашусь, что мы плохо играем первый тайм. Возможно, было какое-то волнение, но тренерский штаб сделал в перерыве изменения, сказал, как надо перестроиться, в чем надо добавить, и вторую половину игры мы сыграли получше.

– Как вообще можете прокомментировать свой вариант с продолжением карьеры в «Черноморце»?
– Я знал, что буду уходить из «Оболони», и пообщался с руководством «моряков», и возник вариант вернуться домой.

- То есть у вас не было такого ощущения, что вы, можно сказать, пошли на понижение, перейдя в команду Первой лиги из УПЛ?
– Да, возможно, я пошел на понижение только потому, что «Оболонь» играет в Премьер-лиге. Однако остальные моменты, касающиеся футбола, атмосферы и вокруг футбольных моментов, я считаю, что в работе с этим тренерским штабом я сделал даже не один шаг вперед, а несколько.

Черноморец Одесса Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Василий Курко
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем