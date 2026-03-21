Защитник Черноморца: «Вторую половину игры мы сыграли получше»

В матче 19-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над «ЮКСОЙ» (1:0).

Защитник «Черноморца» Василий Курко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу своей команды и рассказал о своем переходе к «морякам».

– Да, игра до одного гола, но главное, что мы одержали победу. У нас задача выигрывать максимальное количество матчей. Сегодня хоть и не столь уверенно, как нам того хотелось, удалось выиграть, но это 3 очка, и мы двигаемся дальше.

– Традиционно «Черноморец» плохо играет в первом тайме, но просыпается во втором. Что стало ключевым моментом в игре, когда команда поняла, что можно вырывать победу?

– Не соглашусь, что мы плохо играем первый тайм. Возможно, было какое-то волнение, но тренерский штаб сделал в перерыве изменения, сказал, как надо перестроиться, в чем надо добавить, и вторую половину игры мы сыграли получше.

– Как вообще можете прокомментировать свой вариант с продолжением карьеры в «Черноморце»?

– Я знал, что буду уходить из «Оболони», и пообщался с руководством «моряков», и возник вариант вернуться домой.

- То есть у вас не было такого ощущения, что вы, можно сказать, пошли на понижение, перейдя в команду Первой лиги из УПЛ?

– Да, возможно, я пошел на понижение только потому, что «Оболонь» играет в Премьер-лиге. Однако остальные моменты, касающиеся футбола, атмосферы и вокруг футбольных моментов, я считаю, что в работе с этим тренерским штабом я сделал даже не один шаг вперед, а несколько.