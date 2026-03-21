Англия21 марта 2026, 21:50 | Обновлено 21 марта 2026, 21:55
Ярмолюк попал в стартовый состав Брентфорда на матч против Лидса
Встреча 31-го тура АПЛ 2025/26 начнется 21 марта в 22:00 по Киеву
Украинский хавбек лондонского Брентфорда Егор Ярмолюк попал в стартовый состав команды на матч 31-го тура АПЛ 2025/26 против Лидса.
Поединок межлу Лидсом и Брентфордом начнется 21 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Элланд Роуд.
В таблице чемпионата Англии Лидс с 32 очками занимает 15-е место. У Брентфорда 45 балов и восьмая позиция.
Стартовые составы на матч Лидс – Брентфорд
