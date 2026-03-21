ЛНЗ пропустил первый с 5 октября 2025 года мяч на чужих полях

В матче с «Рухом» (2:1) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ на чужих полях, которая составила 501 минуту. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал на выезде мяч из сетки 5 октября 2025 года в поединке с «Шахтером» (4:1).

В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей в гостях имели только семь клубов – «Шахтер», «Арсенал», «Металлист», «Динамо», «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые сухие серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)