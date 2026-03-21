  4. ЛНЗ пропустил первый с 5 октября 2025 года мяч на чужих полях
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 21:12 | Обновлено 21 марта 2026, 21:15
ЛНЗ пропустил первый с 5 октября 2025 года мяч на чужих полях

Рекордная сухая серия «сиреневых» составила 501 минуту

В матче с «Рухом» (2:1) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ на чужих полях, которая составила 501 минуту. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал на выезде мяч из сетки 5 октября 2025 года в поединке с «Шахтером» (4:1).

В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей в гостях имели только семь клубов – «Шахтер», «Арсенал», «Металлист», «Динамо», «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Полесье».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые сухие серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)

Мин

Клуб

Началась

Завершилась

Вратари (минуты)

941’

Шахтер

28.10.2018

31.07.2019

Андрей ПЯТОВ (761’), Алексей ШЕВЧЕНКО (90’),

Олег КУДРИК (90’)

708’

Арсенал

15.05.2011

21.10.2011

Сергей ПОГОРЕЛЫЙ (438’), Евгений БОРОВИК (270’)

671’

Металлист

05.05.2010

24.10.2010

Максим СТАРЦЕВ (270’), Владимир ДИШЛЕНКОВИЧ (218’),

Александр ГОРЯИНОВ (183’),

646’

Динамо

20.09.2004

25.04.2005

Александр ШОВКОВСКИЙ

621’

Карпаты

23.08.1997

28.04.1998

Богдан СТРОНЦИЦКИЙ (484’), Эльхан РАСУЛОВ (138’)

549’

Металлург З

25.03.2002

11.06.2002

Андрей ГЛУЩЕНКО (459’), Ян ЗОЛНА (90’)

521’

Полесье

16.09.2023

01.12.2023

Денис БОЙКО

501’

ЛНЗ

05.10.2025

21.03.2026

Алексей ПАЛАМАРЧУК

488’

Днепр

02.04.2006

30.07.2006

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

457’

Черноморец

12.05.2007

18.08.2007

Виталий РУДЕНКО

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
