ЛНЗ пропустил первый с 5 октября 2025 года мяч на чужих полях
Рекордная сухая серия «сиреневых» составила 501 минуту
В матче с «Рухом» (2:1) завершилась рекордная сухая серия ЛНЗ на чужих полях, которая составила 501 минуту. Последний раз голкипер «сиреневых» Алексей Паламарчук доставал на выезде мяч из сетки 5 октября 2025 года в поединке с «Шахтером» (4:1).
В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей в гостях имели только семь клубов – «Шахтер», «Арсенал», «Металлист», «Динамо», «Карпаты», запорожский «Металлург» и «Полесье».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые сухие серии в чемпионатах Украины (клубные рекорды)
|
Мин
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Вратари (минуты)
|
941’
|
Шахтер
|
28.10.2018
|
31.07.2019
|
Андрей ПЯТОВ (761’), Алексей ШЕВЧЕНКО (90’),
|
|
|
|
|
Олег КУДРИК (90’)
|
708’
|
Арсенал
|
15.05.2011
|
21.10.2011
|
Сергей ПОГОРЕЛЫЙ (438’), Евгений БОРОВИК (270’)
|
671’
|
Металлист
|
05.05.2010
|
24.10.2010
|
Максим СТАРЦЕВ (270’), Владимир ДИШЛЕНКОВИЧ (218’),
|
|
|
|
|
Александр ГОРЯИНОВ (183’),
|
646’
|
Динамо
|
20.09.2004
|
25.04.2005
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
621’
|
Карпаты
|
23.08.1997
|
28.04.1998
|
Богдан СТРОНЦИЦКИЙ (484’), Эльхан РАСУЛОВ (138’)
|
549’
|
Металлург З
|
25.03.2002
|
11.06.2002
|
Андрей ГЛУЩЕНКО (459’), Ян ЗОЛНА (90’)
|
521’
|
Полесье
|
16.09.2023
|
01.12.2023
|
Денис БОЙКО
|
501’
|
ЛНЗ
|
05.10.2025
|
21.03.2026
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
488’
|
Днепр
|
02.04.2006
|
30.07.2006
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
457’
|
Черноморец
|
12.05.2007
|
18.08.2007
|
Виталий РУДЕНКО
