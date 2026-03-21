  14/14. Мексиканский нападающий продолжает феноменальную серию голов в АПЛ
21 марта 2026, 20:52
14/14. Мексиканский нападающий продолжает феноменальную серию голов в АПЛ

Рауль Хименес еще не промахнулся ни с одной попытки забить гол с пенальти в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес

Мексиканский нападающий Фулхэма Рауль Хименес реализовал свой 14-й пенальти в АПЛ.

Сделал он это в матче 31 тура против Бернли.

14 голов Хименес забил с 14 попыток, что является лучшим показателем среди всех футболистов в истории АПЛ, имеющих 100% реализации одиннадцатиметровых ударов.

Если учесть самые длинные серии реализованных пенальти в АПЛ, то лишь 3 игрока имели более длинные: Мэттью Ле Тисье (23), Мохамед Салах (15) и Гарри Кейн (15).

