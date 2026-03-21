14/14. Мексиканский нападающий продолжает феноменальную серию голов в АПЛ
Рауль Хименес еще не промахнулся ни с одной попытки забить гол с пенальти в Премьер-лиге
Мексиканский нападающий Фулхэма Рауль Хименес реализовал свой 14-й пенальти в АПЛ.
Сделал он это в матче 31 тура против Бернли.
14 голов Хименес забил с 14 попыток, что является лучшим показателем среди всех футболистов в истории АПЛ, имеющих 100% реализации одиннадцатиметровых ударов.
Если учесть самые длинные серии реализованных пенальти в АПЛ, то лишь 3 игрока имели более длинные: Мэттью Ле Тисье (23), Мохамед Салах (15) и Гарри Кейн (15).
14 - Raúl Jiménez has scored all 14 of his Premier League penalties, only Matt Le Tissier (23 in April 2000), Mohamed Salah (15 in December 2021) and Harry Kane (15 in May 2022) have enjoyed longer scoring runs from the spot in the competition's history. Formality. pic.twitter.com/Bjpvsd34CQ— OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2026
Киевский клуб перечислил рекорды футболиста
У Виктора есть карты на руках