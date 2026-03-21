Украинцы в деле: Лехия с ассистом Желизко празднует победу в Польше

21 марта «Лехия» Гданьск с украинцами в составе обыграла «Погонь» Щецин в 26-м туре чемпионата Польши.

Клуб из Гданьска на «Polsat Plus Arena» одержал победу над соперником со счетом 2:1.

Автором первой результативной передачи в матче стал украинец Иван Железко, который на 11-й минуте точно навесил со штрафного.

Железко провел на поле все 90 минут, как и Максим Дячук. Также на 71-й минуте вышел третий украинец – Богдан Вьюнник.

Богдан Сарнавский и Антон Царенко провели весь матч на скамейке запасных хозяев.

Чемпионат Польши. 26-й тур, 21 марта

«Лехия» Гданьск – «Погонь» Щецин – 2:1

Голы: Плана, 11, Нойгебауер, 55 – Мукаиру, 37