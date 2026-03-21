Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Польши
Лехия
21.03.2026 18:30 – FT 2 : 1
Погонь Щецин
Польша
21 марта 2026, 20:39 | Обновлено 21 марта 2026, 20:40
Украинцы в деле: Лехия с ассистом Желизко празднует победу в Польше

Иван умело сделал подачу со штрафного

Украинцы в деле: Лехия с ассистом Желизко празднует победу в Польше
ФК Лехия Гданьск

21 марта «Лехия» Гданьск с украинцами в составе обыграла «Погонь» Щецин в 26-м туре чемпионата Польши.

Клуб из Гданьска на «Polsat Plus Arena» одержал победу над соперником со счетом 2:1.

Автором первой результативной передачи в матче стал украинец Иван Железко, который на 11-й минуте точно навесил со штрафного.

Железко провел на поле все 90 минут, как и Максим Дячук. Также на 71-й минуте вышел третий украинец – Богдан Вьюнник.

Богдан Сарнавский и Антон Царенко провели весь матч на скамейке запасных хозяев.

Чемпионат Польши. 26-й тур, 21 марта

«Лехия» Гданьск – «Погонь» Щецин – 2:1

Голы: Плана, 11, Нойгебауер, 55 – Мукаиру, 37

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Lesovij7
Хороший игрок, пригодился бы сборной
