ВИДЕО. Ассист со штрафного. Украинец стал творцом яркого гола Лехии
Иван Желизко нашел голову партнера в штрафной площадке
Украинский полузащитник «Лехии» Гданьск – Иван Железко – отдал результативную передачу в домашнем матче против клуба «Погонь» Щецин в 26-м туре чемпионата Польши.
Иван на 11-й минуте удачно исполнил навес со штрафного и точно нашёл голову партнера.
Защитник «Лехии» Буяр Плана не просто отправил мяч в сетку ворот соперника, но и сделал это эффектно – игрок отметился голом в стиле Робена ван Перси на чемпионате мира 2014 года.
Несмотря на быстрый забитый мяч, команды ушли на перерыв при ничейном счете (1:1).
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский суматори реанимировал интригу в борьбе за Кубок императора, но ненадолго
«Мерсисайдцы» потерпели фиаско в гостях