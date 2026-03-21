Украинский полузащитник «Лехии» Гданьск – Иван Железко – отдал результативную передачу в домашнем матче против клуба «Погонь» Щецин в 26-м туре чемпионата Польши.

Иван на 11-й минуте удачно исполнил навес со штрафного и точно нашёл голову партнера.

Защитник «Лехии» Буяр Плана не просто отправил мяч в сетку ворот соперника, но и сделал это эффектно – игрок отметился голом в стиле Робена ван Перси на чемпионате мира 2014 года.

Несмотря на быстрый забитый мяч, команды ушли на перерыв при ничейном счете (1:1).

ВИДЕО. Ассист со штрафного. Украинец стал творцом яркого гола Лехии