5 голов до рекорда Бундеслиги. Бавария забила уже 97 мячей в сезоне
Наивысшее достижение в чемпионате Германии по количеству голов держится из сезона 1971/72
Бавария довела количество голов в текущем сезоне Бундеслиги до 97.
В матче 27-го тура против Унион Берлин мюнхенцы забили 4 мяча.
97 голов Баварии является повторением 5-го результата в истории чемпионата Германии по количеству голов в одном сезоне.
Лишь 4 раза команды Бундеслиги забивали больше. И каждый из этих 4 наиболее результативных сезонов принадлежит Баварии: 101 – в сезоне 1971/72, 100 – в сезоне 2019/20, 99 – в сезоне 2020/21 и 98 – в сезоне 2012/13.
Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги
- 101 – Бавария (1971/72)
- 100 – Бавария (2019/20)
- 99 – Бавария (2020/21)
- 98 – Бавария (2012/13)
- 97 – Бавария (2021/22)
- 97 – Бавария (2025/26)
- 95 – Бавария (1973/74)
- 95 – Гамбург (1981/82)
- 94 – Бавария (2013/14)
- 93 – Бавария (1972/73)
- 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
- 92 – Бавария (2017/18)
Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 7 турах Бундеслиги
- 28-й тур: Фрайбург – Бавария
- 29-й тур: Санкт-Паули – Бавария
- 30-й тур: Бавария – Штутгарт
- 31-й тур: Майнц – Бавария
- 32-й тур: Бавария – Хайденхайм
- 33-й тур: Вольфсбург – Бавария
- 34-й тур: Бавария – Кельн
Four more goals today for Bayern Munich in their win over Union Berlin means they are on 97 Bundesliga goals this season.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 21, 2026
They only need to score five more in their last seven games to break their own competition record from 1971-72 (101). pic.twitter.com/iawTy18zH2
