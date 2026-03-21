  4. 5 голов до рекорда Бундеслиги. Бавария забила уже 97 мячей в сезоне
21 марта 2026, 19:56 |
Наивысшее достижение в чемпионате Германии по количеству голов держится из сезона 1971/72

Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария довела количество голов в текущем сезоне Бундеслиги до 97.

В матче 27-го тура против Унион Берлин мюнхенцы забили 4 мяча.

97 голов Баварии является повторением 5-го результата в истории чемпионата Германии по количеству голов в одном сезоне.

Лишь 4 раза команды Бундеслиги забивали больше. И каждый из этих 4 наиболее результативных сезонов принадлежит Баварии: 101 – в сезоне 1971/72, 100 – в сезоне 2019/20, 99 – в сезоне 2020/21 и 98 – в сезоне 2012/13.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

  • 101 – Бавария (1971/72)
  • 100 – Бавария (2019/20)
  • 99 – Бавария (2020/21)
  • 98 – Бавария (2012/13)
  • 97 – Бавария (2021/22)
  • 97 – Бавария (2025/26)
  • 95 – Бавария (1973/74)
  • 95 – Гамбург (1981/82)
  • 94 – Бавария (2013/14)
  • 93 – Бавария (1972/73)
  • 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
  • 92 – Бавария (2017/18)

Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 7 турах Бундеслиги

  • 28-й тур: Фрайбург – Бавария
  • 29-й тур: Санкт-Паули – Бавария
  • 30-й тур: Бавария – Штутгарт
  • 31-й тур: Майнц – Бавария
  • 32-й тур: Бавария – Хайденхайм
  • 33-й тур: Вольфсбург – Бавария
  • 34-й тур: Бавария – Кельн
Сергей Турчак
COBA
Рекорд не встоїть. !00 %.
pol-55
Легко,а от Гаррі потрібно десятку.
