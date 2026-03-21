5 голов до рекорда Бундеслиги. Бавария забила уже 97 мячей в сезоне

Бавария довела количество голов в текущем сезоне Бундеслиги до 97.

В матче 27-го тура против Унион Берлин мюнхенцы забили 4 мяча.

97 голов Баварии является повторением 5-го результата в истории чемпионата Германии по количеству голов в одном сезоне.

Лишь 4 раза команды Бундеслиги забивали больше. И каждый из этих 4 наиболее результативных сезонов принадлежит Баварии: 101 – в сезоне 1971/72, 100 – в сезоне 2019/20, 99 – в сезоне 2020/21 и 98 – в сезоне 2012/13.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

101 – Бавария (1971/72)

100 – Бавария (2019/20)

99 – Бавария (2020/21)

98 – Бавария (2012/13)

97 – Бавария (2021/22)

97 – Бавария (2025/26)

95 – Бавария (1973/74)

95 – Гамбург (1981/82)

94 – Бавария (2013/14)

93 – Бавария (1972/73)

93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)

92 – Бавария (2017/18)

Уместным будет напомнить календарь Баварии в оставшихся 7 турах Бундеслиги

28-й тур: Фрайбург – Бавария

29-й тур: Санкт-Паули – Бавария

30-й тур: Бавария – Штутгарт

31-й тур: Майнц – Бавария

32-й тур: Бавария – Хайденхайм

33-й тур: Вольфсбург – Бавария

34-й тур: Бавария – Кельн