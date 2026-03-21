  4. Олисе забивал или делал ассист с каждой командой Бундеслиги, с какой играл
21 марта 2026, 19:11 | Обновлено 21 марта 2026, 19:12
Олисе забивал или делал ассист с каждой командой Бундеслиги, с какой играл

Вспомним все результативные действия француза против каждого клуба в чемпионате Германии

21 марта 2026, 19:11 | Обновлено 21 марта 2026, 19:12
Олисе забивал или делал ассист с каждой командой Бундеслиги, с какой играл
Майкл Олисе, забив гол в ворота Униона из Берлина, теперь имеет результативные действия против всех команд в Бундеслиге, против которых играл.

В активе француза теперь 23 гола и 32 ассиста против 19 клубов в чемпионате Германии.

Упомянем все результативные действия Олисе против каждого соперника.

Результативные действия Майкла Олисе против каждой команды Бундеслиги (23 гола и 32 ассиста)

  • 4+5 – РБ Лейпциг
  • 3+2 – Вольфсбург
  • 2+3 – Вердер
  • 2+3 – Фрайбург
  • 2+0 – Айнтрахт
  • 1+2 – Хайденхайм
  • 1+2 – Боруссия Менхенгладбах
  • 1+2 – Штутгарт
  • 1+2 – Аугсбург
  • 1+2 – Хоффенхайм
  • 1+1 – Боруссия Дортмунд
  • 1+1 – Майнц
  • 1+1 – Гольштайн
  • 1+0 – Бохум
  • 1+0 – Унион Берлин
  • 0+2 – Гамбург
  • 0+2 – Санкт-Паули
  • 0+1 – Байер
  • 0+1 – Кельн
По теме:
5 голов до рекорда Бундеслиги. Бавария забила уже 97 мячей в сезоне
Победа Баварии с 31 голом Кейна, два безумных матча по 3:3
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд договорилась о новом контракте с капитаном
чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика Майкл Олисе Бавария
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21 марта 2026, 13:15 0
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho

Украинский суматори реанимировал интригу в борьбе за Кубок императора, но ненадолго

Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21 марта 2026, 09:26 3
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением

Глава World Boxing разрешил присоединение россии

Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Футбол | 21.03.2026, 15:39
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Не сдержал слез. Ливерпуль потерял основного игрока в начале матча
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Футбол | 21.03.2026, 16:49
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Футбол | 20.03.2026, 18:55
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Популярные новости
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 13
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
