Олисе забивал или делал ассист с каждой командой Бундеслиги, с какой играл

Майкл Олисе, забив гол в ворота Униона из Берлина, теперь имеет результативные действия против всех команд в Бундеслиге, против которых играл.

В активе француза теперь 23 гола и 32 ассиста против 19 клубов в чемпионате Германии.

Упомянем все результативные действия Олисе против каждого соперника.

Результативные действия Майкла Олисе против каждой команды Бундеслиги (23 гола и 32 ассиста)

4+5 – РБ Лейпциг

3+2 – Вольфсбург

2+3 – Вердер

2+3 – Фрайбург

2+0 – Айнтрахт

1+2 – Хайденхайм

1+2 – Боруссия Менхенгладбах

1+2 – Штутгарт

1+2 – Аугсбург

1+2 – Хоффенхайм

1+1 – Боруссия Дортмунд

1+1 – Майнц

1+1 – Гольштайн

1+0 – Бохум

1+0 – Унион Берлин

0+2 – Гамбург

0+2 – Санкт-Паули

0+1 – Байер

0+1 – Кельн