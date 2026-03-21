Олисе забивал или делал ассист с каждой командой Бундеслиги, с какой играл
Вспомним все результативные действия француза против каждого клуба в чемпионате Германии
Майкл Олисе, забив гол в ворота Униона из Берлина, теперь имеет результативные действия против всех команд в Бундеслиге, против которых играл.
В активе француза теперь 23 гола и 32 ассиста против 19 клубов в чемпионате Германии.
Упомянем все результативные действия Олисе против каждого соперника.
Результативные действия Майкла Олисе против каждой команды Бундеслиги (23 гола и 32 ассиста)
- 4+5 – РБ Лейпциг
- 3+2 – Вольфсбург
- 2+3 – Вердер
- 2+3 – Фрайбург
- 2+0 – Айнтрахт
- 1+2 – Хайденхайм
- 1+2 – Боруссия Менхенгладбах
- 1+2 – Штутгарт
- 1+2 – Аугсбург
- 1+2 – Хоффенхайм
- 1+1 – Боруссия Дортмунд
- 1+1 – Майнц
- 1+1 – Гольштайн
- 1+0 – Бохум
- 1+0 – Унион Берлин
- 0+2 – Гамбург
- 0+2 – Санкт-Паули
- 0+1 – Байер
- 0+1 – Кельн
Michael Olise has now scored or assisted against every side he has faced in the Bundesliga:— Squawka (@Squawka) March 21, 2026
