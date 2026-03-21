Сергей НАГОРНЯК: «Они сюда покушать пришли или что? Нужно играть»

Тренер Эпицентра Сергей Нагорняк оценил поражение от Кривбасса 1:2 в матче УПЛ, где команда из Каменец-Подольского не использовала множество моментов.

«Были шансы и на ничью, и на победу. Но такие ошибки – мне сложно воспринимать этот результат. Ребята, конечно, бились, но случилось так, как случилось. Отсутствие некоторых игроков? У нас в команде 27 игроков. Должны быть те, кто подменит лидеров. Или они сюда просто покушать пришли? Должны свой шанс использовать, конкурировать, играть».

«Не должно быть так, что кого-то нельзя заменить. Главное – наши пропущенные голы. Как так легко пропускаем – это для меня загадка», – сказал Нагорняк.