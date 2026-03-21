  4. Сергей НАГОРНЯК: «Они сюда покушать пришли или что? Нужно играть»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 20:10 | Обновлено 21 марта 2026, 20:32
Сергей НАГОРНЯК: «Они сюда покушать пришли или что? Нужно играть»

Тренер Эпицентра недоволен некоторыми игроками

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Тренер Эпицентра Сергей Нагорняк оценил поражение от Кривбасса 1:2 в матче УПЛ, где команда из Каменец-Подольского не использовала множество моментов.

«Были шансы и на ничью, и на победу. Но такие ошибки – мне сложно воспринимать этот результат. Ребята, конечно, бились, но случилось так, как случилось. Отсутствие некоторых игроков? У нас в команде 27 игроков. Должны быть те, кто подменит лидеров. Или они сюда просто покушать пришли? Должны свой шанс использовать, конкурировать, играть».

«Не должно быть так, что кого-то нельзя заменить. Главное – наши пропущенные голы. Как так легко пропускаем – это для меня загадка», – сказал Нагорняк.

По теме:
ЛНЗ пропустил первый с 5 октября 2025 года мяч на чужих полях
Поединок с Эпицентром стал юбилейным для Патрика ван Леувена
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Iigor6583
Ось такий рівень  футбольорів, і не тільки Епіцентру. 90 % профнепридатні тихохідні баласти... 
