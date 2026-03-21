  4. Ванат и Цыганков – в старте? Жирона объявила состав на матч Ла Лиги
21 марта 2026, 18:27 | Обновлено 21 марта 2026, 18:29
740
0

Ванат и Цыганков – в старте? Жирона объявила состав на матч Ла Лиги

Каталонцы в гостях будут играть против «Осасуны»

21 марта 2026, 18:27 | Обновлено 21 марта 2026, 18:29
740
0
Ванат и Цыганков – в старте? Жирона объявила состав на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

«Жирона» определилась со стартовым составом на предстоящий матч 29-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Матч чемпионата Испании пройдет на арене «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.

Главный тренер «Жироны» Мичел выпустил двух украинцев в стартовом составе: Владислав Ванат и Виктор Цыганков выйдут с первых минут.

Украинский голкипер Владислав Крапивцов попал в запас каталонцев.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Осасуна» – «Жирона»:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Футбол | 21 марта 2026, 08:26 13
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко

Киевский клуб перечислил рекорды футболиста

Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

Футбол | 21.03.2026, 18:03
Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
Борьба за УПЛ. Черноморец с Григорчуком выиграл в Первой лиге
Футбол | 20.03.2026, 20:32
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 21.03.2026, 11:14
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
«Поздравляю Сенегал». Капитан Марокко официально отказался от трофея КАН
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
20.03.2026, 04:02 2
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
