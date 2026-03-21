Испания21 марта 2026, 18:27 | Обновлено 21 марта 2026, 18:29
Ванат и Цыганков – в старте? Жирона объявила состав на матч Ла Лиги
Каталонцы в гостях будут играть против «Осасуны»
«Жирона» определилась со стартовым составом на предстоящий матч 29-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
Матч чемпионата Испании пройдет на арене «Эстадио Эль Садар» в Памплоне.
Главный тренер «Жироны» Мичел выпустил двух украинцев в стартовом составе: Владислав Ванат и Виктор Цыганков выйдут с первых минут.
Украинский голкипер Владислав Крапивцов попал в запас каталонцев.
Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Осасуна» – «Жирона»:
