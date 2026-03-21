Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити в 16-м сезоне подряд сыграет в кубковом матче на Уэмбли
Англия
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в 16-м сезоне подряд сыграет в кубковом матче на Уэмбли.

В этот раз это произойдет в финале Кубка английской лиги против Арсенала.

По этому поводу вспомним, против кого играл Манчестер Сити за эти годы в решающих кубковых матчах на легендарном стадионе.

Матчи кубковых турниров, которые Манчестер Сити играл на Уэмбли, начиная с сезона 2010/11

2025/26

  • Финал кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал

2024/25

  • Финал Кубка Англии, Кристал П'лас – Манчестер Сити – 1:0
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0
  • Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)

2023/24

  • Финал Кубка Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0
  • Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 (4:1 – по пенальти)

2022/23

  • Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

2021/22

  • Полуфинал Кубка Англии, Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:2
  • Суперкубок Англии, Лестер Сити – Манчестер Сити – 1:0

2020/21

  • Полуфинал Кубка Англии, Челси – Манчестер Сити – 1:0
  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 1:0

2019/20

  • Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0
  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1
  • Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (5:4 – по пенальти)

2018/19

  • Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Брайтон – 1:0
  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0

2017/18

  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

2016/17

  • Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:1

2015/16

  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (3:1 – по пенальти)

2014/15

  • Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0

2013/14

  • Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Сандерленд – 3:1

2012/13

  • Финал Кубка Англии, Уиган – Манчестер Сити – 1:0
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:1

2011/12

  • Суперкубок Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 3:2

2010/11

  • Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Сток Сити – 1:0
  • Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:0
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем