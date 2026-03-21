Манчестер Сити в 16-м сезоне подряд сыграет в кубковом матче на Уэмбли.

В этот раз это произойдет в финале Кубка английской лиги против Арсенала.

По этому поводу вспомним, против кого играл Манчестер Сити за эти годы в решающих кубковых матчах на легендарном стадионе.

Матчи кубковых турниров, которые Манчестер Сити играл на Уэмбли, начиная с сезона 2010/11

2025/26

Финал кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал

2024/25

Финал Кубка Англии, Кристал П'лас – Манчестер Сити – 1:0

Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0

Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)

2023/24

Финал Кубка Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1

Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0

Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 (4:1 – по пенальти)

2022/23

Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1

Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

2021/22

Полуфинал Кубка Англии, Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:2

Суперкубок Англии, Лестер Сити – Манчестер Сити – 1:0

2020/21

Полуфинал Кубка Англии, Челси – Манчестер Сити – 1:0

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 1:0

2019/20

Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1

Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (5:4 – по пенальти)

2018/19

Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0

Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Брайтон – 1:0

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)

Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0

2017/18

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

2016/17

Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:1

2015/16

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (3:1 – по пенальти)

2014/15

Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0

2013/14

Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Сандерленд – 3:1

2012/13

Финал Кубка Англии, Уиган – Манчестер Сити – 1:0

Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:1

2011/12

Суперкубок Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 3:2

2010/11