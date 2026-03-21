Манчестер Сити в 16-м сезоне подряд сыграет в кубковом матче на Уэмбли
Вспомним, против кого играли «горожане» в течение этого времени
Манчестер Сити в 16-м сезоне подряд сыграет в кубковом матче на Уэмбли.
В этот раз это произойдет в финале Кубка английской лиги против Арсенала.
По этому поводу вспомним, против кого играл Манчестер Сити за эти годы в решающих кубковых матчах на легендарном стадионе.
Матчи кубковых турниров, которые Манчестер Сити играл на Уэмбли, начиная с сезона 2010/11
2025/26
- Финал кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал
2024/25
- Финал Кубка Англии, Кристал П'лас – Манчестер Сити – 1:0
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0
- Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)
2023/24
- Финал Кубка Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0
- Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 1:1 (4:1 – по пенальти)
2022/23
- Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0
2021/22
- Полуфинал Кубка Англии, Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:2
- Суперкубок Англии, Лестер Сити – Манчестер Сити – 1:0
2020/21
- Полуфинал Кубка Англии, Челси – Манчестер Сити – 1:0
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 1:0
2019/20
- Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1
- Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (5:4 – по пенальти)
2018/19
- Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Брайтон – 1:0
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
- Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0
2017/18
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 3:0
2016/17
- Полуфинал Кубка Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:1
2015/16
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (3:1 – по пенальти)
2014/15
- Суперкубок Англии, Арсенал – Манчестер Сити – 2:0
2013/14
- Финал Кубка английской лиги, Манчестер Сити – Сандерленд – 3:1
2012/13
- Финал Кубка Англии, Уиган – Манчестер Сити – 1:0
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:1
2011/12
- Суперкубок Англии, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 3:2
2010/11
- Финал Кубка Англии, Манчестер Сити – Сток Сити – 1:0
- Полуфинал Кубка Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:0
