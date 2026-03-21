Роман ГРИГОРЧУК: «Я и сегодня могу повторить эти слова. Это важно»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о подготовке «моряков» ко второй части сезона в Первой лиге Украины.

- Позади почти два месяца работы: тренировки, спарринги, подготовка в непростых погодных условиях. Готова ли команда к первому экзамену, который состоится 21 марта?

– Мы поработали хорошо, поработали, скажем так, качественно. К сожалению, какие-то дни у нас выпадали из-за погоды, но из всего того, как у нас складывалось, мы выжали максимум. Насколько мы готовы, это можно будет сказать уже после первой игры или даже, возможно, после нескольких игр будет понятно, насколько мы готовы. Но первая игра, конечно, даст нам много информации.

- Среди спаррингов отдельно стоит выделить матчи против команд УПЛ – в Ковалевке и Житомире. Можно ли сказать, что именно они стали для вас и тренерского штаба наиболее информативными?

– Они были очень полезны, обе эти игры. К этим матчам был интерес – как мы будем выглядеть на фоне команд УПЛ, которые уже гораздо лучше готовы, чем мы. И еще – мы играли на скорых полях. Если у нас поля на базе в это время года объективно не могут быть в лучшем состоянии, то в Ковалевке и Житомире условия были совсем другими. Для нас это было, во-первых, очень полезно как тренировка, а во-вторых – именно там мы получили больше информации по всем аспектам: и относительно функциональной подготовленности, и относительно игровых скоростей. Было важно помериться на таком уровне, а еще точнее – поспорить в скоростях, потому что мы понимаем, что обе команды УПЛ гораздо ближе к своей максимальной готовности, чем мы на данном этапе.

- В Житомире команда забила два ярких мяча. Результат, возможно, не главное и даже забитые мячи в товарищеских матчах не главное, но голы получились очень эстетические. Жаль, что в Ковалевке были голевые моменты, которые команда не реализовала, но по крайней мере, эти моменты она создавала.

- Конечно, мы не можем говорить, что результат здесь на первом месте, но по-спортивному всегда хочется положительного результата, всегда хочется побольше забитых мячей в нашем исполнении.

– Во время сборов вы предоставляли возможность проявить себя максимальному количеству игроков. Конкуренция в составе – важный фактор прогресса. На каких позициях она больше всего чувствуется?

– Мы действительно пытались дать возможность проявить себя как можно большему количеству футболистов. Это был важный период для того, чтобы посмотреть игроков в разных сочетаниях, в разных ситуациях, на разных отрезках матчей. Конкуренция для команды – это очень важно. Она всегда стимулирует, она заставляет футболистов работать еще больше и не давать себе права снижать требования к себе.

Могу сказать, что конкуренция у нас сегодня практически на всех позициях. Где-то она чувствуется немного больше, где-то поменьше, но в общем это хороший знак для команды. Особенно это касается средней линии и группы атаки, где у нас есть варианты, есть выбор, и это позволяет держать хороший уровень внутренней борьбы за место в составе.

– Сегодня в клубе есть игроки, с которыми вы работали не год и не два. Проводники в коллективе – Виталий Ермаков, Артур Авагимян. Насколько важна их роль в донесении ваших мыслей молодым исполнителям?

– Их роль очень важна. Для тренера всегда имеет большое значение, когда в команде есть футболисты, хорошо знающие твои требования, хорошо понимающие твои принципы, твое видение футбола. Такие игроки являются проводниками идей и в поле, и в раздевалке. Они могут помочь молодым футболистам быстрее понять, что от них требуется, скорее адаптироваться к требованиям, которые есть в команде.

Конечно, тренерский штаб работает со всеми, но когда в коллективе есть такие футболисты как Виталий Ермаков и Артур Авагимян, это серьезная помощь. Они могут подсказать, могут поддержать, могут где-то объяснить те моменты, которые очень важны для молодых игроков. И это, безусловно, оказывает положительное влияние на команду.

- Можно ли считать «Черноморец» 2013 определенным ориентиром для построения нынешней команды? Ведь тогда многие футболисты демонстрировали свой лучший футбол.

– Каждый период имеет свои особенности. Конечно, этот «Черноморец» можно вспоминать с хорошими эмоциями, потому что команда тогда действительно демонстрировала качественный футбол, а многие игроки показывали свой максимум. Но сегодня у нас другая команда, другие футболисты, прочие условия, другие обстоятельства.

Мы можем брать с того периода самое лучшее – какие-то принципы, какие-то вещи, которые давали результат, но жить только воспоминаниями о прошлом нельзя. Нужно строить новую команду, новый «Черноморец», отвечающий амбициям клуба, города и болельщиков. Это самое важное.

– Помню ваше высказывание после одного из чемпионатов: в Одессе должна быть хорошая команда, или не должно быть никакой. Можно ли сказать, что сейчас мы на том пути, когда в Одессе строится новый созыв хорошей команды?

– Я и сегодня могу повторить эти слова. В Одессе должна быть хорошая команда – принципиальная позиция. Иного варианта просто не существует. Сейчас мы находимся в процессе постройки. Это непростой процесс, он не может быть быстрым, здесь нужны и время, и терпение, и ежедневный серьезный настрой на работу.

Но я вижу, что команда двигается в правильном направлении. Есть желание работать, есть понимание, есть конкуренция, есть футболисты, желающие прогрессировать. А дальше все зависит от того, насколько мы будем стабильны в этой работе и насколько правильно пройдем этот путь. Предстоит важный отрезок, и именно официальные матчи покажут нам очень много.